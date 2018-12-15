Burak Yılmaz transferi için takas formülü! Beşiktaş...
Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Umut Güner, Trabzonspor’dan Burak Yılmaz’ın transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah beyazlılar öncelikle oyuncu ile kulüp arasında problemlerin çözümünü bekliyor. Alacakları ödenmediği için Trabzonspor’a ihtarname gönderen ve serbest kalma hakkı talep eden Burak, bonservisini aldığı takdirde hemen anlaşma yapılacak.
Alamazsa bu kez takas formülü gündeme gelecek. Siyah beyazlı yönetim, halen kadro dışı olan Tolgay Arslan’ı Trabzonspor’a verip karşılığında Burak Yılmaz’ı almayı planlıyor.
Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı istiyor. Peki siyah beyazlı taraftar ne düşünüyor?— Kenan Başaran (@qbasaran) 14 Aralık 2018
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