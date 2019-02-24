Burak Yılmaz: 'Merak etme Ahmet ağabey kazanacağız'
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı 33 yaşındaki golcü oyuncu Burak Yılmaz, A Takım'dan sorumlu yönetici Ahmet kavalcı'ya "Merak etme ağabey derbiyi kazanacağız" dedi.
Beşıktaş forması ile üç kez F.Bahçe'ye karşı oynayan ancak gol kaydedemeyen Burak, yarınki derbide ağları sarsarak bir ilki yaşamak istiyor.
Yıldız oyuncu, Ümraniye'de yönetici Ahmet Kavalcı'ya "Benim için bu maçın önemi büyük. Galibiyet için her şeyimle sahada olacağım. Merak etme ağabey kazanacağız" dedi.
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Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına dün yapılan antrenman ile devam etti...
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