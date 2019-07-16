Burak YÄ±lmaz iÃ§in beste bile hazÄ±rladÄ±lar!

Burak YÄ±lmaz için beste bile hazÄ±rladÄ±lar!
Ä°talya Serie A ekiplerinden Lecce'nin transfer gÃ¼ndeminin ilk sÄ±rasÄ±nda yer alan BeÅŸiktaÅŸlÄ± Burak YÄ±lmaz iÃ§in Ä°talyan kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli taraftar grubu bir beste yaptÄ±. Grubun bu bestesi, kÄ±sa sÃ¼rede internette bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.Â
Bestenin iÃ§eriÄŸinde Burak YÄ±lmaz'Ä± takÄ±mda ne kadar Ã§ok gÃ¶rmek istediklerini belirten grup, ayrÄ±ca takÄ±mÄ±n CEO'su Mauro Meluso'ya gÃ¶ndermede bulundu. Meluso'nun Ä°talyan forvet Simone Zaza iÃ§in de teklifte bulunduÄŸunun gÃ¼ndeme dÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine taraftar grubu, "Meluso'nun Zaza'ya odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± okuyoruz ama biz onu istemiyoruz, Burak YÄ±lmaz'Ä± istiyoruz" sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi. Grup ayrÄ±ca takÄ±mÄ±n diÄŸer forveti La Mantia ile Burak'Ä±n Ã§ok iyi bir ikili olabileceÄŸine de vurgu yaptÄ±.
Bestenin iÃ§erisinde geÃ§en diÄŸer sÃ¶zler de ÅŸu ÅŸekilde:Â
"Meluso'm benim, OsmanlÄ±lÄ± golcÃ¼yÃ¼ almak iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gider
Ancak BeÅŸiktaÅŸ pes etmiyor, onun (Burak) gitmesine izin vermiyor
Ben YÄ±lmaz ve La Mantia'yÄ± hayal ediyorum
Ama Burak, ama Burak, ama Burak
Hangi kahrolasÄ± zaman geliyor bu Burak YÄ±lmaz
Her gÃ¼n gazetelerde onun buraya geleceÄŸini okuyorum
Ancak o hala BeÅŸiktaÅŸ'taÂ
Ama Burak, ama Burak, Ama BurakÂ
Åžimdi de Meluso'nun Zaza'ya gÃ¶z diktiÄŸini okuyorum
Ama hayÄ±r, biz Burak YÄ±lmaz'Ä± istiyoruz"
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