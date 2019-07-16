Burak YÄ±lmaz iÃ§in beste bile hazÄ±rladÄ±lar!

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
16.07.2019 - 17:11, Son GÃ¼ncelleme:

Burak YÄ±lmaz için beste bile hazÄ±rladÄ±lar!

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Ä°talya Serie A ekiplerinden Lecce'nin transfer gÃ¼ndeminin ilk sÄ±rasÄ±nda yer alan BeÅŸiktaÅŸlÄ± Burak YÄ±lmaz iÃ§in Ä°talyan kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli taraftar grubu bir beste yaptÄ±. Grubun bu bestesi, kÄ±sa sÃ¼rede internette bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.Â

Bestenin iÃ§eriÄŸinde Burak YÄ±lmaz'Ä± takÄ±mda ne kadar Ã§ok gÃ¶rmek istediklerini belirten grup, ayrÄ±ca takÄ±mÄ±n CEO'su Mauro Meluso'ya gÃ¶ndermede bulundu. Meluso'nun Ä°talyan forvet Simone Zaza iÃ§in de teklifte bulunduÄŸunun gÃ¼ndeme dÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine taraftar grubu, "Meluso'nun Zaza'ya odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± okuyoruz ama biz onu istemiyoruz, Burak YÄ±lmaz'Ä± istiyoruz" sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi. Grup ayrÄ±ca takÄ±mÄ±n diÄŸer forveti La Mantia ile Burak'Ä±n Ã§ok iyi bir ikili olabileceÄŸine de vurgu yaptÄ±.

Bestenin iÃ§erisinde geÃ§en diÄŸer sÃ¶zler de ÅŸu ÅŸekilde:Â 

"Meluso'm benim, OsmanlÄ±lÄ± golcÃ¼yÃ¼ almak iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gider
Ancak BeÅŸiktaÅŸ pes etmiyor, onun (Burak) gitmesine izin vermiyor
Ben YÄ±lmaz ve La Mantia'yÄ± hayal ediyorum
Ama Burak, ama Burak, ama Burak
Hangi kahrolasÄ± zaman geliyor bu Burak YÄ±lmaz
Her gÃ¼n gazetelerde onun buraya geleceÄŸini okuyorum
Ancak o hala BeÅŸiktaÅŸ'taÂ 
Ama Burak, ama Burak, Ama BurakÂ 
Åžimdi de Meluso'nun Zaza'ya gÃ¶z diktiÄŸini okuyorum
Ama hayÄ±r, biz Burak YÄ±lmaz'Ä± istiyoruz"

Burak YÄ±lmazÄ± almaya geldiler | Transfer haberleri...
Burak YÄ±lmaz'Ä± almaya geldiler! | Transfer haberleri...

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Burak YÄ±lmaz iÃ§in beste bile hazÄ±rladÄ±lar

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