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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.07.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz'ı almaya geldiler! | Transfer haberleri...

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Burak Yılmaz'ı almaya geldiler! | Transfer haberleri...

İtalya'nın Lecce Kulübü, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor.

Serie A ekibi yöneticilerinin bu transferin gerçekleşmesinde en büyük kozları menajer Özkan Doğan. Daha önce İtalya'dan Sneijder'i, Mario Gomez'i ve Eto'yu getirdigi için İtalya'da güçlü bağlantıları bulunan ve bu konuda güven duyulan isimlerin başında gelen Özkan Doğan, Lecce yöneticileri ile Beşiktaş kulüp binası girişinde görüntülendi.

Lecce Yönetimi Burak için İstanbul'a gelirken Beşiktaş ile görüşüp tekliflerini iletti. Özkan Doğan ve Lecce CEO'su Mauro Meluso ile Alessandro Alberti Beşiktaş Yönetimi'ne Burak konusunda ırsarlı olduklarını belirtip resmi tekliflerini sunarken, golcü futbolcuya da 34 yaşında olmasına rağmen 3 yıllık mukavele teklifi yapılacak.

(Burak Yılmaz ameliyat sonrası çalışmalara başladı...)

BEŞİKTAŞ BIRAKMAK İSTEMİYOR AMA 34 YAŞINDAKİ FUTBOLCUYA 3 YILLIK TEKLİF CEZBEDİYOR
Lecce, 2.500.000 Euro net maaş teklif etmeye hazırlanırken Beşiktaş Kulübü golcü ismi bırakmak istemiyor. Ancak edinilen bilgilere göre Burak'ın kulüpten alacakları da bulunuyor. İlerleyen yaşında 3 yıllık garanti teklif almak milli futbolcunun bu transfere sıcak bakmasına sebep oluyor.

BEŞİKTAŞ'A 1.5 MİLYON EURO
Lecce'nin Beşiktaş'a önerdiği bonservis bedeli ise 1.5 milyon euro. İstanbul'da yapılan görüşmede İtalyanlar Burak'tan asla vazgeçmeyeceklerini bildirirken bir kaç gün içinde bu transferin sonuçlanması bekleniyor.

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Burak Yılmazı almaya geldiler | Transfer haberleri...

Burak Yılmazı almaya geldiler | Transfer haberleri...

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