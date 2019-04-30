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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Burak Yılmaz derbide 3.kez dalya diyecek
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Futbol
AA
30.04.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz derbide 3.kez dalya diyecek

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Burak Yılmaz derbide 3.kez dalya diyecek

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbi maçta görev alması halinde ligdeki 300. maçına çıkacak.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'deki 3. "Dalya"sını derbide yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takımın 33 yaşındaki oyuncusu, 6 farklı takımla Süper Lig'de 299 maça çıktı. Burak Yılmaz, Galatasaray ile 5 Mayıs Pazar günü oynanacak derbi maçta teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde ligdeki 300. karşılaşmasına çıkacak. Ligde Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Manisaspor formalarını giyen deneyimli oyuncu, 299 lig maçında rakip fileleri 175 kez havalandırdı.

- Süper Lig deneyimi Beşiktaş formasıyla başladı

Burak Yılmaz, Süper Lig'deki ilk maçına da Beşiktaş formasıyla çıktı. 2005-2006'da Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Antalyaspor görev alan ve söz konusu sezonun bitmesiyle Beşiktaş'a transfer olan deneyimli oyuncu, 2006-2007 sezonunda ilk Süper Lig heyecanını yaşadı. Siyah-beyazlı takımdaki ilk 1,5 sezonluk döneminde 39 lig mücadelesinde görev alan Burak, bu sezonun devre arasında yeniden transfer olduğu Beşiktaş'taki ikinci döneminde ise 12 karşılaşmada şans buldu. Burak, siyah-beyazlı formayla 51 maçta 17 gol kaydetti.

- Ligde en çok Trabzonspor forması giydi

Burak Yılmaz, Süper Lig'de en çok Trabzonspor formasıyla mücadele etti. Bordo-mavili takımın yaptığı 107 lig mücadelesinde sahada yer alan Burak, bu maçlarda 83 gol attı. Burak Yılmaz, Trabzonspor kariyerinde 2011-2012'de ise 33 golle krallık yarışında zirvede yer aldı.

Burak Yılmaz derbide 3.kez dalya diyecek

- Şampiyonlukları Galatasaray'da yaşadı

Deneyimli oyuncu, kariyerinin önemli bir bölümünü de hafta sonunda rakip olacağı Galatasaray'da geçirdi. Ligin 31. haftasında eski takımına karşı forma bekleyecek Burak, sarı-kırmızlı formayla 105 karşılaşmada rakip fileleri 65 kez havalandırdı. Burak Yılmaz, ligdeki 2 şampiyonluk sevincini de Galatasaray kariyerinde yaşadı. Burak, 2012-2013'te sarı-kırmızılı formayla 24 gol atarak, ikinci kez gol kralı olma başarısı gösterdi.

- Fenerbahçe'de fazla şans bulamadı

Ligin "Dört Büyük" takımında da forma giyen Burak Yılmaz, Fenerbahçe deneyiminde ise istediği başarıyı gösteremedi. Sarı-lacivertli ekipte kısa süreliğine şans bulan Burak, 2008-2009'da Fenerbahçe adına sadece 6 maça çıkabildi.

- Manisaspor ve Eskişehirspor'da da oynadı

Burak Yılmaz, Süper Lig'de yer aldıkları sezonlarda Manisaspor ve Eskişehirspor formalarını da giydi. Manisaspor'da 16 karşılaşmaya çıkan Burak, Eskişehirspor'da ise 14 lig mücadelesine görev aldı.

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