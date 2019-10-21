Bülent Yavuz: Faul var ama penaltı değil
Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, Denizlispor'un itiraz ettiği pozisyonu yorumladı.
56’DA Denizli’nin kornerinde Zanka ile Mustafa Yumlu arasında çekme ve itme yaşandı.
Top oyunda mıydı net olarak görülmedi. Hakemin gözü önündeydi, ‘Devam’ dedi.
62’DE F.Bahçe’nin 2. golünde kesinlikle ofsayt yok. Peki faul var mı? Hakem pozisyona yakındı, net bir müdahale de yoktu.
89’DA luiz Gustavo’nun Mustafa Yumlu’ya müdahalesinde faul kararı çıkmalıydı. Pozisyon kesinlikle ceza alanının dışındaydı, penaltı olmazdı.
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