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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.03.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz'dan itiraf! Lucescu...

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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Milli takımın bu jenerasyonla Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na gidebileceğini düşünüyorum." dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Milli takımın bu jenerasyonla Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na gidebileceğini düşünüyorum." dedi.
Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile oynadığı iki maçı kazandığını anımsatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Şimdi milli takımın başına Şenol Güneş geldi. Ona da başarılar diyorum. Milli takımın genç ve iyi bir jenerasyonu var. Milli takımın bu jenerasyonla Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na gidebileceğini düşünüyorum. Çok yetenekli, genç, dinamik ve gerçekten gelişmeye, öğrenmeye açık bir jenerasyon var. Şenol hoca bunu tecrübeli oyuncularla beraber düzenlediği zaman, çok daha iyi olacağına inanıyorum. Burada Mircea Lucescu'nun da hakkını vermek gerekir. Bu takımı, jenerasyonu öyle ya da böyle bir araya getiren Lucescu ile ekibiydi. Devamında da Şenol Güneş hocamızın inşallah bunu başarıyla götüreceğine inanıyorum. Milli takım oyuncularının da bunu istediğini biliyorum ve doğru yolda olduklarını düşünüyorum."

Süper Lig'e 3 hafta ara verildiğini hatırlatan Bülent Korkmaz, bu sürede hem iyi çalıştıklarını hem de hazırlık maçı yaptıklarını belirtirken, yarın Çaykur Rizespor ile bir hazırlık müsabakası daha oynayacaklarını aktardı.

Hazırlık maçlarının süre alamayan oyuncuların performansını artırmak için çok faydalı olduğunu vurgulayan Korkmaz, şu anda her şeyin iyi gittiğini sözlerine ekledi.

Antalyaspor antrenmanında yumurtalı kutlama
Antalyaspor antrenmanında yumurtalı kutlama

Bülent Korkmazdan itiraf Lucescu...

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