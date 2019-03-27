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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.03.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

Antalyaspor antrenmanında yumurtalı kutlama

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Antalyaspor antrenmanında yumurtalı kutlama

Spor Toto Süper Lig’de milli maçlar ve seçim nedeniyle verilen arayı değerlendiren Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde bugün de kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman bitiminde futbolculardan Fredy Ribeiro ile Tarık Çamdal için sahaya doğum günü pastası getirildi.

Kırmızı-beyazlılar, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 4 ayrı istasyonda kuvvet-dayanıklılık çalıştı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, yüksek tempoda geçen antrenmanın son bölümünde takımı 3 gruba ayırıp yarım sahada turnuva maçı oynattı. Maçın bitiminde galibiyet anlaşmazlığı çıkınca beyaz takımın galibiyet pozu vermesinin diğer oyuncular tarafından engellenmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Antalyaspor antrenmanında yumurtalı kutlama

Çifte doğum günü kutlaması
Antrenman bitiminde futbolculardan Fredy Ribeiro ile Tarık Çamdal için sahaya doğum günü pastası getirildi. Ancak Tarık ve Fredy'e pastayı kesmesine fırsat vermeden Brezilya usulü yumurtalı kutlama yapıldı.

Antalyaspor antrenmanında yumurtalı kutlama

Kutlamanın ardından ‘Antalyaspor Aşkı’ bestesine klip çeken Hüseyin Çalık da Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve futbolcuları ziyaret ederek fotoğraf çektirdi.

Antalyaspor antrenmanında yumurtalı kutlama

Bülent Korkmaz, down sendromlu çocuklarla top oynadı
Bülent Korkmaz, down sendromlu çocuklarla top oynadı
 

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