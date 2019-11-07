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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.11.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: Bu hafta istediğimizi alacağız

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Bülent Korkmaz: Bu hafta istediğimizi alacağız

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor maçında oyun istikrarını sağlamak istediklerini belirterek, "Bu maçta bireysel hataların da önüne geçip istediğimiz alacağız" dedi.

9 Kasım Cumartesi günü deplasmandan Çaykur Rizespor'la oynayacakları maç öncesinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde değerlendirme toplantısı düzenleyen Korkmaz, 3 haftadır mağlup olduklarını, bireysel hataların ön plana çıktığını anlattı. Korkmaz, “Gençlerbirliği maçını saymazsak, Sivas'ta ilk yarıda üstün oynadık, ikinci yarıda bireysel hatadan golü yiyerek mağlup olduk. Beşiktaş maçında ilk yarı başka, ikinci yarı bambaşka bir oyun oynadık. Berabere kalabilir hatta yenebilirdik de. Ancak bireysel hatalar nedeniyle yenildik" dedi.

"OYUN İSTİKRARI ÖNEMLİ"
Bu haftadan itibaren artık bireysel hata yapmamak ve oyun istikrarını sağlamak istediklerini kaydeden Korkmaz, “İkisini birlikte doğru şekilde yaparsak hem istediğimiz oyunu oynarız hem de istediğimiz sonuçları alırız. Dolayısıyla, bu hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı çok önemli ve inşallah istediğimizi alacağız" diye konuştu.

"GENÇLERE FIRSAT VERİLMELİ"
Genç oyunculara fırsat vermeye devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya da yanıt veren Bülent Korkmaz, “Biz de ilk futbol oynadığımız zaman gençtik. Yetenekli olan, profesyonel takımda oynama kapasitesinde olan her oyuncuyu oynatırız. Paul bunlardan biri. Geçen sene altyapımızdaydı. Onu hazırlık maçlarında gördük, bizimle olabileceğine karar verdik. Doğukan, Bahadır, Bünyamin gibi oyuncularımız da var. Futbolumuzun gelişmesi ve kulüplerin geleceği için genç oyunculara daha fazla fırsat verilmesi lazım. Ancak onların da oynayabilecek seviyeye gelmesi gerekiyor" dedi.

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Bülent Korkmaz: Bu hafta istediğimizi alacağız

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