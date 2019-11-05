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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.11.2019 - 21:36, Son Güncelleme:

İsmail Kartal görevinin başında

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İsmail Kartal görevinin başında

Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, görevinin başında olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının geride kaldığını vurguladı.
Ligin 11. haftasında Antalyaspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Kartal, "Antalyaspor ile aynı puandayız. Ligde her takım, her takımdan puan alabiliyor. Gerçekten çok zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Bunun da bilincindeyiz. Kendi evimizde Antalyaspor karşısında iyi mücadele edip, taraftarımızın da avantajını kullanarak üç puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kaçmak işin en kolay kısmı"

İsmail Kartal, ortalıkta sürekli, "Hoca istifa etsin, ayrılsın" diye laflar dolaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İş o raddeye gelince ben gereğini yaparım. Kimsenin şüphesi olmasın. Ama geçmişte burada yapılanları da herkes biliyor. Kimse de bunları unutmasın. Geçmişte bu kulüpte nelerin olduğunu herkes iyi biliyor. Ben Rizeliyim ve gereğini de yaparım. Biz yedi antrenörüz. Kulübün bize takdir ettiği bir rakam var. Bu, bizim hak edişimizdir, biz bunu alırız ama onun haricinde tazminatım olsun şu veya bu hiçbir şeyim yok."

Sosyal medyayı takip etmediğini dile getiren Kartal, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadaki insanlar veya başka insanlar, birileri söyledi diye ben istifa edecek değilim. Doğru yoldayım, ne yaptığımı biliyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Geçen sene bu takım devreyi 12 puanda bitirdiği zaman aynı şeyler oluyor muydu? Daha ligin ilk yarısının bitmesine yedi maç var. Şu an 11 puanımız var. Üst üste iki galibiyet aldığımız zaman bu takım ilk beşin içerisine girer. Öyle hemen kolay pes etmek yok. Kaçmak işin en kolay kısmı. Arkanı dön git, öyle bir şey yok. İnsanlar Çaykur Rizespor'u daha güzel yerlerde görmek isteyebilir. Bu, onların en doğal hakkıdır. Ancak bu işin bütçesi var, planlaması var, yaşadığımız sakatlıklar var ve yaşanan başka olaylar var. Bunları da insanların gözden geçirmesi gerekir. Ona göre yorumlasınlar, eleştiri de tabii olacak ama bir de gerçekler var."

Abarhoun: "Artık iyi sonuçlar alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor"

Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Mohamed Abarhoun, Galatasaray maçını unuttuklarını ve önlerindeki karşılaşmalara odaklandıklarını söyledi.

Hafta sonu çok önemli bir maç oynayacaklarını belirten Abarhoun, "Antalyaspor ile aynı puandayız. Onlar da son maçlarda kötü sonuçlar alıyor. Biz eğer bu maçtan galip ayrılabilirsek bence derin bir nefes alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biz de bir türlü iyi yolda olabilecek skorları alamadık. Devamlı olarak bir yeniliyoruz, bir yeniyoruz." diye konuştu.

"Artık iyi sonuçlar alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor." diyen Abarhoun, "Taraftarlarımızdan tek isteğimiz bu maça gelmeleri, bizi desteklemeleri. Biz de bu maça iyi hazırlanıyoruz. Eğer bunu yaparlarsa bu maçta iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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