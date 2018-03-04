Bu maç kazanılmazsa Galatasaray galibiyetinin anlamı yok
Ahmet ERCANLAR, Fenerbahçe - Akhisarspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Kocaman maçı bu kez ikinci devre değil ilk devreden çözecek bir 11 sahaya sürmüş. Kenarda oyunu değiştirebilecek Mehmet Ekici, Soldado gibi oyuncular da var. Kocaman’ın oyun planında bu isimler ikinci devre önemli işler yapabilir.
Fenerbahçe taraftarı bugün beklenen ilgiyi göstermemiş gibi. Her maçta uygulanan blokaj ve tribün cezaları nedeniyle taraftarlar Galatasaray maçında cezalı olmak istememişler gibi görünüyor. Ama bu maç kazanılmasa Galatasaray maçının bir anlamı yok.
Giuliano bu maçta Valbuena ile beraber en önemli silahlar. Rakibin katı savunmasına karşılık bu ikilinin yetenekleri maçın gidişatını belirleyecek. İyi günde olmaları gerek
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