1- “Artık başkan olarak dönerim” diyen Terim’in G.Saray’a 4. kez hoca olarak dönmesini nasıl buluyorsunuz?

2- Terim’in gelmesiyle Galatasaray’ın var olan şampiyonluk şansı yüzde olarak ne oranda daha da yükseldi?

3- 49 orta, 25 şut girişimi ve yüzde 70 topa sahiplik oranı ama Sivas’ta 2-1 kaybeden bir Beşiktaş! Sorun nedir?

4- Forvet sıkıntısından şikâyet eden Kocaman, Konya’da Soldado ve Fernandao’yu neden yedek bıraktı?

5- Başakşehir, sessizce devreyi lider kapattı.11 galibiyetin 9’u tek farklı. ‘Açılış şampiyonu’nun şifresi ne?

6- 2. devre 7 takımın gözünün zirvede olacağı bir yarışla başlayacak. Genel olarak nasıl bir ilk devre izledik?

MEHMET Y. YILMAZ:

1- TERİM’İN BU KEZ KREDİSİ DAHA DÜŞÜK OLACAK

TERİM’in G.Saray’daki önemini inkâr edemeyiz. Ama bu kez dönüşünün, bir bölüm taraftar ve üyede yarattığı hayal kırıklığını da inkâr edemeyiz. Bunlar kendilerine şu soruyu soruyor: Terim, G.Saray’ı yol ortasında bırakıp milli takıma neden gitti? Ve oradan ayrılma nedeni malum olan bir hoca, özeleştiri de yapıp, özür de dilemeden G.Saray’a dönmeli miydi? Bu, ne kadar ücret alacağından daha önemli bence. Bu kez birçok taraftar nezdinde kredisi ya yok, ya da çok düşük olacak.

2- ARTIK DEPLASMANLARDA DA KAYBETMEYECEKTİR

İLK yarıdaki tablo, Tudor kalsaydı da böyle olacaktı. Daha önce de söyledim, “Terim ile G.Saray’ın şampiyonluk şansı arttı” diyenlere katılabilirim. Güçlü bir kadroya sahip ve içerdeki maçlarını hocasız da kazanabilecek güçte. Tudor’un garip tercihleri nedeniyle deplasmanlarda kaybettiği puanları da Terim kaybetmeyecektir diye düşünüyorum.

3- KULÜBEDEKİLERİN SORUN YARATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Beşiktaş’ın sorunu Şampiyonlar Ligi ve kulübeye alışkın olmayan kadro yapısı. Beşiktaş aslına bakarsanız Sivas’ı yenebilirdi. Güneş, Avrupa dönüşlerindeki sorunu çözecek bir rotasyon formülü geliştiremedi. Kulübede oturmaya alışkın olmayanların da sorun yarattığını düşünüyorum.

4- KOCAMAN’IN KONYA’YA KORKARAK GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Kocaman, Konya’ya korkarak gitti diye düşünüyorum. Yoksa ligin en az gol atan 2. ekibinin karşısına defansif çıkmazdı. Soldado ve Fernandao, en azından dönüşümlü olarak birer devre oynayabilecek güçteydi ve varlıkları oyunu değiştirirdi. Kocaman ilk 45 dakikayı çöpe attı. 3 değişikliği, ikinci 45’in hemen başında yapmayarak, ikinci yarıyı da kullanamadı.

5- BAŞAKŞEHİR’İN ŞİFRESİ HOCASI ABDULLAH AVCI’NIN KALİTESİ

Başakşehir, bu sezon yaşlı ve tecrübeli bir kadroyla oynuyor. Liderlik bu kadroyu iyi kullanan Avcı’nın başarısıdır. Avcı, Avrupa’da da bu kadroyu sonuna kadar kullansaydı, ligdeki yeri de büyük olasılıkla burası olmazdı. Tercihini Türkiye’den yana kullandı ve elindeki yaşlı ama çok tecrübeli ve kaliteli kadroyla mükemmel bir iş çıkardı. Şifre bu: Avcı’nın kalitesi!

6- İYİ BİR İLK DEVRE YAŞANDI, SEBEBİ YABANCI FUTBOLCULARDI

7 takımın da gözü zirvede olabilir ama zirve yarışı esasen İstanbul’un dört takımı arasında geçecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ilk yarıda topladığından daha fazla puan toplayacağını söyleyebilirim. Başakşehir ve Galatasaray’ın ilk yarıdaki puanı toplaması da o kadar kolay değil. Bu dört takımın aralarındaki maçların sonucu, yarışın galibini belirler. Bu devreyi de genel olarak olumlu buluyorum. Ligin kalitesi yabancılar sayesinde arttı.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Aylardır beklenen olay! Yani Terim’in Galatasaray’a yeniden dönüşünün gerçekleşmesi.

- Haftanın en iyi takımı: Sivasspor

- Haftanın en iyi teknik direktörü: Samet Aybaba

- Haftanın en iyi futbolcusu: Tolgahan Acar

- Haftanın en iyi hakemi: Ali Palabıyık

UĞUR MELEKE:

1- G.SARAY’IN TARİH YAZICISI ELBETTE GERİ DÖNECEKTİ

Allah kimseyi Terim boştayken G.Saray antrenörü olarak sınamasın! Tudor zaten 4 aydır kelle koltukta çalışıyordu, liderliği kaybeder kaybetmez de havalimanında buldu kendini. Herhalde liderin 1 puan gerisindeyken kovulan ilk antrenör oldu. Terim boştaysa, G.Saray’ın ilk tercihinin o olması doğal. G.Saray’ın tarih yazıcısı, elbette dönecekti.

2- FATİH TERİM ORADAYSA, G.SARAY HER ZAMAN YARIŞTADIR

Göztepe maçına çıkmadan 3 ezeli rakibi, 7 puan kaybı yaşadı! Terim, ilk çıktığı maçta bile inanılmaz bir sinerji yarattı. Doğal bir lider ve eşsiz bir aurası var. Milli takımdaki son 4 yılı berbat geçse de, prim krizini eline yüzüne bulaştırsa da, Alaçatı baskınıyla görevine son verilse de, en nihayetinde o, G.Saraylı Fatih... 9 sezon çalışıp, 6 kez şampiyon yapmış G.Saray’ı... Şu anda da iyi bir kadrosu var, 64 yaş tecrübesi var, Terim oradaysa her zaman yarıştadır G.Saray...

3- PEPE’NİN SİVAS’TA CANINI DİŞİNE TAKMASI BEKLENEMEZ

Güneş’e Lucescu’nun Beşiktaş’taki 2003-04 macerasını incelemesini tavsiye ediyorum, haddim olmadan. O günlerde Lucescu, Londra’da Sergen’i, Elazığ’da Tümer’i kullanıyorsa, bir sebebi vardı belli ki. Her oyuncuyu her maça aynı düzeyde konsantre edemezsiniz. Pepe’nin Sivas’ta, Quaresma’nın Malatya’da canını dişine takmasını beklemek, anlamsız. Orkan’lar, Negredo’lar için bu günler.

4- CEVABINI DÜNYADA BİR TEK AYKUT KOCAMAN BİLİYOR

sebebini gerçekten bilmiyorum. 9 yıldır stoper oynamamış Isla’yı neden savunma göbeğine kaydırdığını ve Adana’da inanılmaz etkili oynamış Fernandao’yu böyle fiziksel bir sınavda niye 85’e kadar yanında oturttuğunu da bilmiyorum. Sanırım dünyada sadece ve sadece Aykut Hoca biliyor.

5- RAKİPLERİN KRİZLERİ VE MAKYEVELİST TUTUMLARI

Spotlardan uzak olmak önemli. Ayrıca tek sezon için kurulmuş 30 yaş ortalamalı kadro... Veteranlar Mossoro, Emre ve Adebayor’un kariyerlerini kupayla kapatma arzusu... Beşiktaş’ın Devler Ligi oynaması, G.Saray’ın hoca krizi ve F.Bahçe’nin bitmeyen kurgusu. Şifrelerinin güzel futbol olduğunu söylemeyi isterdim ama tamamen faydacı, Makyevalist bir takım bu...

6- GÖZLERİMİZİN PASINI SİLEN 153 MAÇ İZLEDİK BU SENE

Süper Lig’i 30 yıldır iyi takip edebildiğimi düşünüyorum, sanırım izlediğim en kaliteli devreydi bu. Gerçekten herkesin herkesi yenebilmesi, oynama niyeti olan takım sayısının fazlalığı, Sumudica-Le Guen-Susiç gibi iyi yabancı taktisyenlerin varlığı önemli. Üstüne tarihin en kaliteli yabancı oyuncu transferleri eklenince iyi maç sayısı arttı, gözlerimizin pasını silen 153 maç izledik bu sene.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Terim’in dönüşünün futbolcu, seyirci, başkan, top toplayıcı, masör, malzemeciye kadar tesiri.

- Haftanın en iyi takımı: Sivasspor

- Haftanın en iyi teknik direktörü: David Badia

- Haftanın en iyi futbolcusu: Marcio Mossoro

- Haftanın en iyi hakemi: Halil Umut Meler

MEHMET ARSLAN:

1- BU KEZ HERKES ÇOK İSTEDİ

daha önce de “Türkiye’de artık çalışmam” demişti. Hayatın isteklerimizin dışında farklı planları oluyor. G.Saray söz konusu olunca Terim’in kalbi daha yumuşak atar. İlk kez iki taraf birbirini bu kadar çok istedi. Öyle ki, takımın üzerindeki ölü toprağını bir anda attı. Taraftar da, yönetim de, Terim de inanılmaz motive. Para için yorum hakkımı saklı tutuyorum. Ta ki, Terim ile TFF arasındaki tazminat sorunu çözülene kadar. Bu kadarı yeter şimdilik...

2- BİR MUCİZE BEKLEMEYİN

Her hoca değiştiren takım bir zıplama yapar. Galatasaray’da sorun deplasmanlar ve güçlü rakiplerle oynanan maçlardı. Terim mutlaka olumlu katkı yapacak ama Galatasaray hâlâ 11-12 oyuncuyla oynuyor. Yedek katkısı çok az. Eğer ara transferde takıma takviye yapılmazsa Terim’den de mucize yaratmasını beklemeyin.

3- BEŞİKTAŞ’TA SORUN YOK

Sorun falan yok. Lig bu, koskoca 34 hafta. Bazen futbolcular, bazen de hocalar formsuz olur. Her maçı kazanacaksınız diye bir kural yok. Hele bu sezon. Hep söylüyorum, her takımın kaliteli ve kendi milli takımlarında oynayan yabancıları var. Ve her takım da her takımı yenebilir. Beşiktaş kaybetti. Barcelona kaybetmiyor mu? “Kazanınca normal, kaybedince bir sorun var” anlayışı ligi doğru yorumlamamanın bir sonucu. Beşiktaş ligin en kaliteli ekibi. Şampiyonluğun favorilerinden biri. Yarın rakipleri de kaybedecek. O zaman onlarda mı sorun arayacağız?

4- YANLIŞ, YENİLEN GOL

Sonuca bakıyoruz, 1-1. Golü ne zaman atmış F.Bahçe? İkinci yarıda. O zaman yorum basit: Neden golcüleri ilk yarıda oyuna almadın? Oysa aynı F.Bahçe için önceki hafta 4-6-0’ı şahane oynuyor yorumları yapılıyordu. Kocaman’ı yorumlayacaksak şunu artık kafamıza yerleştirelim: İdmanda ne veriyorsa oyuncu, takım kadrosunda da onu görür. Bana göre maç öncesi Konya yorumu ve çıkardığı 11 doğruydu. Ama yanlış olan F.Bahçe’nin yediği goldü. Her şey planladığı gibi gitse, 2. yarıda sonuca ulaşabilirdi. “Ulaşsa bir dokunuşla maçı değiştirdi” yorumları okuyacaktık!

5- ÇÜNKÜ İYİ BİR ‘KULÜP’

Başakşehir gerçekten övgüyü hak ediyor. Tesisleriyle, yapılanmasıyla, performansıyla. “Bu sezon giderimiz 10 TL ve biz 12 TL kazanmak zorundayız” diyerek lige başlayan ülkedeki belki de tek takım. Kulüpte sınırlar kalın çizgilerle belirlenmiş. Teknik adam, yönetici, başkan ve futbolcu bu sınırların içinde mükemmel bir uyumla çalışıyor. Gittim, gördüm, hatta sen de gittin gördün Kenan. Bunun için bu kadar rahat yazıyorum. Başakşehir, sadece başarılı değil, aynı zamanda örnek bir kulüp.

6- KEYİFSİZ MAÇ AZDI

Açık açık yazayım: Gelecek yıllarda yabancı sayısını kısıtlarsak bu keyifli sezonu çok ararız. Keyif aldığım değil, keyif almadığım maç sayısı çok azdı. Böyle bir ligi ve heyecanı yaşatan da yabancı oyuncu kararıydı. Sadece bu kararı aldırdığı için bile Fatih Terim’e bir teşekkür borçluyuz...

HAFTANIN ‘EN’LERİ

Haftanın olayı: Fatih Terim’in dördüncü kez Galatasaray teknik direktörlüğüne gelmiş olması.

Haftanın en iyi takımı: Sivasspor

Haftanın en iyi teknik direktörü: Samet Aybaba

Haftanın en iyi futbolcusu: Tolgahan Acar

Haftanın en iyi hakemi: Fırat Aydınus

UĞUR VARDAN:

1- BAŞKA ÇARE KALMAMIŞTI

G.Saray yönetiminin kendi geleceği için başka çözümü yoktu. Sadece yönetimin değil, takımın bu sezonki geleceği için de. Eldeki öncelikli ve en işlevsel seçenek buydu. Artık takım Terim’e teslim ve bundan sonra gelecek tüm eleştirilere de verilecek cevap belli: “En doğru kişiyi getirdik, daha ne yapalım?”

2- DAHA GÜVENLİ OLACAK

Yüzdesini bilemem ama yarışta daha güvenli adımlara sahip olacağı kesin. Tudor’un G.Saray’ı iç sahada problem yaşamadı, sadece F.Bahçe ile berabere kaldı. Sıkıntı deplasman ve ‘büyük’ unvanlı maçlardaydı. 2. yarı bu bu tür maçların (Başakşehir, Trabzon ve Beşiktaş) üçü içeride, biri dışarıda. Fikstür en azından kâğıt üzerinde Terim’den yana. Bekleyelim ve görelim...

3- DAHA FAZLA NEGREDO

Sadece Sivas’ta değil, kayıp geçilen diğer maçlara da bakıldığında aslında Beşiktaş’ın oyun ve mücadele olarak problem yaşamadığını görüyoruz. Ama iş skora yansımaya gelince sorun başlıyor. Yani son vuruş eksikliği. Sanki Negredo seçeneğinde daha çok ısrar edilseydi, Lens’e daha çok süre tanınsaydı, daha çok puan haneye yazılırdı gibime geliyor.

4- FORVETSİZ DE KAZANDI

Söz konusu formülü; yani 4-6-0 dizilişi istifa krizi sonrası işe yaradı. Ee, kazanan takım da bozulmaz! Şaka bir yana futbol tek doğrusu olan bir oyun değil, Aykut Kocaman, forvetsiz sistemiyle de sonuç aldı. Son maçta galibiyet gelmeyince de eleştiriler başladı. Mesele sonuçlarla ilgili. Çünkü kazandığınızda sorun olmayan tercihler de kayıplarla tartışma masasına yatırılıyor.

5- HOCADAKİ İSTİKRAR

Takımın iskeleti zaten sağlamdı, kimi rötuşlarla daha da sağlam bir hale geldiler. Ama asıl istikrar aynı teknik adamla uzun süredir yola devam etmeleri tabii ki. Büyük suları kolay geçip daha sığ sularda takıldılar. Lakin böylesi tabloları geçmiş sezonların zirve takibi yapan takımlarında da gördük. Keşke Avrupa’da da yol kat etselerdi...

6- MÜCADELE İYİYDİ

Futbol kalitesinin üst düzeyde olduğu söylenemez. Özellikle derbiler her zaman olduğu gibi kaotik, daha çok sertliğe dayalı, güzel oyundan ziyade puan kazanmanın hesaplarının ve stratejilerinin ön planda olduğu buluşmalardı. Bu ‘Kora kor mücadele’ aklı ve stili diyelim, ilginçtir puan tablosuna da yansıdı ve pastaya talip yedi takım çıkardı. Rekabet güzeldir... En azından bu yönüyle tatminkâr bir ilk yarı izledik... Bunu da sağlayan temel nedenlerin başında 14 yabancı kuralı geliyor. Bu işin de mimarı bugün yeniden kulüp takımına dönen Fatih Terim’dir. Umarım o da bu kararının arkasında durur. Bu sayede kaliteli yabancı oyuncu sayısının arttığını görüyoruz. Sabredilirse bu yerli oyuncuları da geliştiren bir rekabet yaratacaktır.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Fatih Terim’in Galatasaray’da dördüncü kez aynı suda yıkanmaya talip olması.

- Haftanın en iyi takımı: Sivasspor

- Haftanın en iyi teknik direktörü: Samet Aybaba

- Haftanın en iyi futbolcusu: Yasin Öztekin

- Haftanın en iyi hakemi: Cüneyt Çakır