Bu büyük projeyi yapanların heykeli dikilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBu büyük projeyi yapanların heykeli dikilir
GeriFutbol Bu büyük projeyi yapanların heykeli dikilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
29.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Bu büyük projeyi yapanların heykeli dikilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu büyük projeyi yapanların heykeli dikilir

Futboldaki ekonomik devrime kulüplerden büyük destek. Kulüpler, TFF-TBB projesinin çok doğru model olduğunda hemfikir TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın’ın kulüplerin borçlarının uzun vadeli olarak yapılandırılmasına dair başlattığı projeye kulüplerden büyük destek geldi. Eskişehir Başkanı Halil Ünal, “Projeyi hayata geçirenlerin heykeli dikilir” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına dair projesine kulüplerden büyük destek geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önerisi sonrası TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın’ın üzerinde çalışıp ortak imza koyduğu projeyle, büyük borç yükü altında hareket edemez hale gelen kulüplerin krizden kurtarılması hedefleniyor. İşte projeyi destekleyen kulüp başkanlarının görüşleri:

ERZURUMSPOR BAŞKANI MEVLÜT DOĞAN: GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ

Kulüplerin en önemli sorunlarının başında bu borçlar meselesi geliyor. Biz de kulüp olarak bu projeyi uzun zamandır bekliyorduk. Şimdi sonuçlanması açısından olumlu haberler bekliyoruz. Çünkü bizler de kulüplerde fedakârca başkanlık görevlerini yapmaya çalışıyoruz.

Fenerbahçeden dev projeye destek
Fenerbahçe'den dev projeye destek

KONYASPOR BAŞKANI HİLMİ KULLUK: EKONOMİK KRİZİ BÖYLE AŞACAĞIZ

TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile yaptığı görüşme tüm kulüpleri kapsadığı için mutluyum. Çünkü kulüplerin geleceği ekonomik olarak zordaydı. Artık alınacak gerekli önlemler sayesinde ekonomik kriz aşılacak. Konya olarak teşekkür ederiz.

ESKİŞEHİRSPOR BAŞKANI HALİL ÜNAL: KULÜPLER RAHAT NEFES ALACAK

Tüm kulüplerimiz mali açıdan çok zorda. Ne yazık ki bu durum Türk futbolunun bir gerçeği. TFF ve TBB, borçların uzun vadeye yayılarak ödenmesine dayalı bir sistem üzerinde çalışıyor. Elbette çok güzel bir çalışma yapılmış. Bu proje hayata geçerse, bunu yapanların heykelleri dikilir. Çünkü kulüplerimiz çok rahat bir nefes alır.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN: PROJEYİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ

Bu proje, Türk futbolu için atılan çok olumlu ve büyük bir adımdır. Biz hem Beşiktaş olarak hem de Kulüpler Birliği Vakfı olarak, bu önemli projeyi destekliyoruz. Kulüplere nefes aldıracak projenin sonuçlanması için de Türkiye Futbol Federasyonu ve onun projedeki paydaşı Türkiye Bankalar Birliği ile birlikte çalışıyoruz. Uzun vadeli bir çalışma ve sonunda da olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz.

SİVASSPOR BAŞKANI MECNUN OTYAKMAZ: ÇOK GEREKLİ BİR ADIM

Çok sevindirici bir adım. Geçmişte çok kötü yönetilen kulüplerin ekonomisi için yeni bir yapılandırmaya gidiliyor. Bunun gerekli bir adım olduğuna inanıyorum. Kötü yönetimler için atılan bu adıma karşılık, iyi yönetilenler için de adım atılmasını bekliyoruz.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ: TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

“BU çalışmanın içerisinde aktif olarak yer aldık. Bu projenin devlet yetkililerimiz tarafından da kabul görmesinden dolayı son derece mutluluk duymaktayız. Bu uygulamanın tüm altyapısının hızla tamamlanarak, en kısa sürede başlatılmasını Türk futbolunun geleceği açısından çok
önemli ve değerli görmekteyiz. Türk futbolu için gerçek çözümün devletimizle birlikte TFF, tüm kulüpler ve TBB’nin ortak bir platformda fikir birliğine varmasıyla ulaşılacağına inanıyoruz. Üzerimize düşen her türlü katkıyı sağlamaya devam etmek için hazır olduğumuzu da ayrıca ifade etmek istiyoruz.”

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ: KULÜPLERİMİZİ ÇOK DAHA GÜÇLENDİRECEK

TÜRK futbolunun geleceği için çok önemsiyoruz. Bu proje, ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model. Devletimizin önderliğinde, TFF ve TBB nezdinde yapılan bu önemli girişime ilk adımlarının atıldığı andan itibaren destek verdik. Türkiye çok güçlü bir ülke. Aynı zamanda çok güçlü bir futbol ülkesiyiz. Bu iş birliğinin, kulüplerimizin gelir-gider dengelerini sağlıklı bir yapıya kavuşturacağını ve mali açıdan çok daha güçlü hale getireceğini düşünüyoruz. Payımıza düşen desteği her zaman vereceğiz. Bu girişimin kısa zamanda pratiğe geçirilerek başarılı olmasını diliyoruz.

BURSASPOR BAŞKANI ALİ AY: KULÜPLERE BİR UMUT IŞIĞI OLDU

Kulüplerin kötü durumdaki ekonomisinin toparlanması için birşeyler yapılması gerekiyordu. Bu konuda tüm kulüp başkanları elbirliği içinde düşüncelerini aktardı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile yaptığı görüşme ülke futbolunu yöneten kulüpler için umut ışığı oldu.

TRABZONSPOR BAŞKANI ALİ AĞAOĞLU: BU PROJEYE KİMSE KARŞI ÇIKAMAZ

Biz de göreve geldikten sonra önümüzdeki mali bilançoları görünce bu yönde önlemimizi almıştık. Tüm borçlarımız için Ziraat Bankası çatışı altında bir konsorsiyum oluşturduk. Aklın yolu bir. Zaten deniz bitti, ortada başka bir seçenek kalmadı. Sonuç itibarıyla Türk futbolunun geldiği, tıkandığı noktada böyle bir projeye kimse karşı çıkamaz. Ciddi ve tavizsiz bir tavırla kurtulabilir futbolumuz. Hayırlı olmasını diliyorum.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI MEHMET YİĞİNER: KENDİ YAĞIMIZDA KAVRULACAĞIZ

Ben bu projeyi takdirle karşılıyorum. Gelirlerimiz temlikli, kasamıza girmeden borçlara gidiyor. Eğer proje hayata geçerse farklı finans kuruluşlarından para arayacağımıza bir devlet bankasına borçlanmayı tercih ederiz. Burada bir sitemim de olacak. Dediğim gibi proje hayat bulursa, biz de artık kendi yağımızla kavrulmaya başlarız. Olumlu bakıyoruz. Umuyorum en kısa sürede de hayata geçirilir.

KAYSERİSPOR BAŞKANI EROL BEDİR: BU ARTIK YENİ DÖNEM

Kulüplerin mevcut mali yapılarla yola daha fazla devam etmesi zaten pek mümkün değil. UEFA’nın yürürlükteki Finansal Fair-Play Kriterleri’ne uyulması konusunda ciddi bir çalışma yürütülüyor. Artık borçlar artmasın. Yeniden yapılandırıp, yeni bir döneme gireceğiz. Kesinlikle çok olumlu bir adım.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Burak Yılmaz imzaya kaldı! Yüzde 99...

Fenerbahçe'den ilk hamle! Serdar Aziz...

Bu büyük projeyi yapanların heykeli dikilir

Ozan Kabak kararı 2019'da verilecek