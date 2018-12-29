Bu büyük projeyi yapanların heykeli dikilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına dair projesine kulüplerden büyük destek geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önerisi sonrası TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın’ın üzerinde çalışıp ortak imza koyduğu projeyle, büyük borç yükü altında hareket edemez hale gelen kulüplerin krizden kurtarılması hedefleniyor. İşte projeyi destekleyen kulüp başkanlarının görüşleri:

ERZURUMSPOR BAŞKANI MEVLÜT DOĞAN: GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ

Kulüplerin en önemli sorunlarının başında bu borçlar meselesi geliyor. Biz de kulüp olarak bu projeyi uzun zamandır bekliyorduk. Şimdi sonuçlanması açısından olumlu haberler bekliyoruz. Çünkü bizler de kulüplerde fedakârca başkanlık görevlerini yapmaya çalışıyoruz.

KONYASPOR BAŞKANI HİLMİ KULLUK: EKONOMİK KRİZİ BÖYLE AŞACAĞIZ



TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile yaptığı görüşme tüm kulüpleri kapsadığı için mutluyum. Çünkü kulüplerin geleceği ekonomik olarak zordaydı. Artık alınacak gerekli önlemler sayesinde ekonomik kriz aşılacak. Konya olarak teşekkür ederiz.



ESKİŞEHİRSPOR BAŞKANI HALİL ÜNAL: KULÜPLER RAHAT NEFES ALACAK



Tüm kulüplerimiz mali açıdan çok zorda. Ne yazık ki bu durum Türk futbolunun bir gerçeği. TFF ve TBB, borçların uzun vadeye yayılarak ödenmesine dayalı bir sistem üzerinde çalışıyor. Elbette çok güzel bir çalışma yapılmış. Bu proje hayata geçerse, bunu yapanların heykelleri dikilir. Çünkü kulüplerimiz çok rahat bir nefes alır.



BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN: PROJEYİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ



Bu proje, Türk futbolu için atılan çok olumlu ve büyük bir adımdır. Biz hem Beşiktaş olarak hem de Kulüpler Birliği Vakfı olarak, bu önemli projeyi destekliyoruz. Kulüplere nefes aldıracak projenin sonuçlanması için de Türkiye Futbol Federasyonu ve onun projedeki paydaşı Türkiye Bankalar Birliği ile birlikte çalışıyoruz. Uzun vadeli bir çalışma ve sonunda da olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz.

SİVASSPOR BAŞKANI MECNUN OTYAKMAZ: ÇOK GEREKLİ BİR ADIM

Çok sevindirici bir adım. Geçmişte çok kötü yönetilen kulüplerin ekonomisi için yeni bir yapılandırmaya gidiliyor. Bunun gerekli bir adım olduğuna inanıyorum. Kötü yönetimler için atılan bu adıma karşılık, iyi yönetilenler için de adım atılmasını bekliyoruz.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ: TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

“BU çalışmanın içerisinde aktif olarak yer aldık. Bu projenin devlet yetkililerimiz tarafından da kabul görmesinden dolayı son derece mutluluk duymaktayız. Bu uygulamanın tüm altyapısının hızla tamamlanarak, en kısa sürede başlatılmasını Türk futbolunun geleceği açısından çok

önemli ve değerli görmekteyiz. Türk futbolu için gerçek çözümün devletimizle birlikte TFF, tüm kulüpler ve TBB’nin ortak bir platformda fikir birliğine varmasıyla ulaşılacağına inanıyoruz. Üzerimize düşen her türlü katkıyı sağlamaya devam etmek için hazır olduğumuzu da ayrıca ifade etmek istiyoruz.”

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ: KULÜPLERİMİZİ ÇOK DAHA GÜÇLENDİRECEK

TÜRK futbolunun geleceği için çok önemsiyoruz. Bu proje, ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model. Devletimizin önderliğinde, TFF ve TBB nezdinde yapılan bu önemli girişime ilk adımlarının atıldığı andan itibaren destek verdik. Türkiye çok güçlü bir ülke. Aynı zamanda çok güçlü bir futbol ülkesiyiz. Bu iş birliğinin, kulüplerimizin gelir-gider dengelerini sağlıklı bir yapıya kavuşturacağını ve mali açıdan çok daha güçlü hale getireceğini düşünüyoruz. Payımıza düşen desteği her zaman vereceğiz. Bu girişimin kısa zamanda pratiğe geçirilerek başarılı olmasını diliyoruz.



BURSASPOR BAŞKANI ALİ AY: KULÜPLERE BİR UMUT IŞIĞI OLDU



Kulüplerin kötü durumdaki ekonomisinin toparlanması için birşeyler yapılması gerekiyordu. Bu konuda tüm kulüp başkanları elbirliği içinde düşüncelerini aktardı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile yaptığı görüşme ülke futbolunu yöneten kulüpler için umut ışığı oldu.

TRABZONSPOR BAŞKANI ALİ AĞAOĞLU: BU PROJEYE KİMSE KARŞI ÇIKAMAZ

Biz de göreve geldikten sonra önümüzdeki mali bilançoları görünce bu yönde önlemimizi almıştık. Tüm borçlarımız için Ziraat Bankası çatışı altında bir konsorsiyum oluşturduk. Aklın yolu bir. Zaten deniz bitti, ortada başka bir seçenek kalmadı. Sonuç itibarıyla Türk futbolunun geldiği, tıkandığı noktada böyle bir projeye kimse karşı çıkamaz. Ciddi ve tavizsiz bir tavırla kurtulabilir futbolumuz. Hayırlı olmasını diliyorum.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI MEHMET YİĞİNER: KENDİ YAĞIMIZDA KAVRULACAĞIZ

Ben bu projeyi takdirle karşılıyorum. Gelirlerimiz temlikli, kasamıza girmeden borçlara gidiyor. Eğer proje hayata geçerse farklı finans kuruluşlarından para arayacağımıza bir devlet bankasına borçlanmayı tercih ederiz. Burada bir sitemim de olacak. Dediğim gibi proje hayat bulursa, biz de artık kendi yağımızla kavrulmaya başlarız. Olumlu bakıyoruz. Umuyorum en kısa sürede de hayata geçirilir.

KAYSERİSPOR BAŞKANI EROL BEDİR: BU ARTIK YENİ DÖNEM

Kulüplerin mevcut mali yapılarla yola daha fazla devam etmesi zaten pek mümkün değil. UEFA’nın yürürlükteki Finansal Fair-Play Kriterleri’ne uyulması konusunda ciddi bir çalışma yürütülüyor. Artık borçlar artmasın. Yeniden yapılandırıp, yeni bir döneme gireceğiz. Kesinlikle çok olumlu bir adım.