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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
04.04.2018 - 16:13, Son Güncelleme:

Boluspor'un gözü Süper Lig'de!

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Boluspor'un gözü Süper Lig'de!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un profesyonel futbol şube sorumlusu Hakkı Öztabağ, taraftarlara Süper Lig heyecanı yaşatmak istediklerini söyledi.

Öztabağ, Boluspor'un Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın 26 yıldır şampiyonluk özlemi çektiğini vurguladı.
"26 sene oldu, 1992 yılında düştük. Artık seyircimize ve camiamıza böyle bir heyecan tattırmak istiyoruz." diyen Öztabağ, düşündüklerini hayata geçirip ilk ikiden Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

Öztabağ, pazar günü oynayacakları Tetiş Yapı Elazığspor maçı hazırlıklarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz antrenmanlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sadece Ertuğrul'un en son oynadığımız Gaziantepspor maçında ufak bir sakatlığı vardı. Onda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Poepon'un arka adalesinde bir sıkıntı vardı. O tedbir amaçlı maça çıkmamıştı ama hafta başında takımla birlikte
antrenmanlarda çıkmaya başladı. Şu anda sakat ve cezalı oyuncumuz yok." şeklinde konuştu.

Ligde ilk 2 iddialarının devam ettiğini aktaran Öztabağ, çalışmalarının bunun üzerine sürdüğünü işaret etti.

"ONLARIN DA KIRILMA MAÇI, BİZİM DE KIRILMA MAÇIMIZ"

Öztabağ, bu hafta Tetiş Yapı Elazığspor'la zorlu bir maç oynayacaklarına değinerek şunları kaydetti:
"Onların da kırılma maçı, bizim de kırılma maçımız. Yendiğimiz zaman onları saf dışı bırakıyoruz. Yolumuza bundan sonra daha kolay devam etme şansına sahibiz. Gönlümüz ilk ikiden çıkmaktan yana. İnşallah düşündüklerimizi hayata geçiririz. İlk ikiden çıkarız, diye düşünüyoruz. Ben bu takımın daha önceki yıllara göre birlik ve beraberliğinin daha iyi olduğunu görüyorum. O anlamda da biz ilk 6'dan çıkarız, diye düşünüyorum. İnşallah yanılmayız."

BOLUSPOR'UN ANTRENMANI

Boluspor, pazar günü iç sahada oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan kırmızı-beyazlı ekip daha sonra top kapma ve pas çalışması yaptı.
Bolusporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı şut çalışması ve yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

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