Boluspor’da İbrahim Üzülmez sesleri
Süper Lig hasretini sona erdirmek adına kolları sıvayan Boluspor’da gündem teknik direktör.
Kırmızı- Beyazlılar’ın listesinin başında yer alan isim ise Rizespor’dan sonra Gençlerbirliği’ni de Süper Lig’e taşıyan İbrahim Üzülmez.
Yeniden göreve gelen başkan Necip Çarıkçı’nın başarılı hocaya teklif yaptığı ifade edildi.
Tarafların en kısa sürede bir araya gelmesi bekleniyor.
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