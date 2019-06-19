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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.06.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Boluspor Başkanı Çarıkçı: 12 milyonu aşmayacak şekilde takım kuracağız

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Boluspor Başkanı Çarıkçı: 12 milyonu aşmayacak şekilde takım kuracağız

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'da yeniden başkanlık koltuğuna oturan Necip Çarıkcı, "Yeni bir teknik heyetle görüşüyoruz. Bu hafta başladık. Artık sezona da 15-20 gün kaldı. Transferleri de yapacağız. Bu sene alt yapıya da biraz fazla önem verereceğiz. Takımı gençleştireceğiz ve sezona başlayacağız" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor'un 15 Haziran tarihinde yapılan olağan kongresinde, tek aday olan eski başkan Necip Çarıkcı, delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. 3 yıl boyunca Boluspor Kulüp Başkanlığı yapacak olan Necip Çarıkcı, yeni sezon ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Necip Çarıkcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir teknik heyetle görüşüyoruz. Bu hafta başladık. Artık sezona da 15-20 gün kaldı. Transferleri de yapacağız. Bu sene altyapıya da biraz fazla önem vereceğiz. Takımı gençleştireceğiz ve sezona başlayacağız. Şu an herkes bekliyor. Ne Süper Lig'de ne bizim ligimizde transfer yok. Herkes piyasanın durulmasını, fiyatların düşmesini bekliyor. İnşallah tekrar Boluspor'u 3 yıllık bir planla tekrar üst lige çıkarmanın hesabını yapacağız."

Sponsorlarla görüşmelerinin devam ettiğini de aktaran Çarıkcı, "Hedefimiz biraz daha ekonomik yönden, 12 milyonu aşmayacak şekilde takım kuracağız. 12 milyonu aşamayız, düşürmemiz lazım. Onun için Altınordu modeli belki olabilir. Sponsorlarla yeni görüşmeye başladım. Eğer sponsorlar devreye girerse Boluspor çıkış yapabilir. Bunun için de 10 güne ihtiyacımız var. Görüştüğüm büyük şirketler var. Onlarla İstanbul'da bu hafta tekrar görüşme yapacağım. Ona göre de teknik heyetimizi ve transferimizi yönlendireceğim. İyi bir hoca aldığımız zaman iyi takım kurmamız lazım. İyi bir sponsor bulursak iyi bir teknik heyet alacağız. Ona göre de transferler yapacağız. Her şey teknik heyetin ismine bağlı. 10 gün piyasayı ve sponsorları bekleyeceğim" şeklinde konuştu.

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