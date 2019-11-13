Bir Gençlerbirliği, bir Ankaragücü! Mustafa Kaplan...
Süper Lig ekibi Ankaragücü’yle sezon sonuna kadar anlaşan teknik direktör Mustafa Kaplan, sarı lacivertli takımda altıncı dönemine başladı.
Bir kez daha başkent ekibiyle yolları kesişen Kaplan daha önce Gençlerbirliği’nde beş, bir diğer Ankara ekibi Hacettepe’de ise dört dönem görev aldı.
Mustafa Kaplan sezon öncesi Ankaragücü ile yollarını ayırmış ve Gençlerbirliği'ne geçmişti...
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