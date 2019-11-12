Son Dakika | MKE Ankaragücü, Metin Diyadin ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı
MKE Ankaragücü, Metin Diyadin ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
DHA'nın haberine göre; Başkent ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktörlük için Mustafa Kaplan ile anlaştı.
Başkent temsilcisi, geçtiğimiz sezon Mustafa Kaplan ile şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti fakat daha sonra yollar ayrılmıştı.
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