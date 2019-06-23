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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
23.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bir devir sona eriyor

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Bir devir sona eriyor

Abdullah Avcı, Ricardo Quaresma'yı istemediğini yönetime bildirdi.

Takımın geçen sezon ortaya koyduğu istatistikleri inceleyen Avcı, Quaresma’nın yerine genç ve takım oyununa daha uygun bir futbolcunun alınmasını istedi. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Portekizli yıldız ile görüşüp ayrılık kararını bildirecek...

BEŞİKTAŞ’ta bir devir sona ermek üzere... Siyah beyazlı formayı iki ayrı dönemde toplamda 6 sezon giyen Ricardo Quaresma ile yollar ayrılıyor. Takımdan gönderilecek ve kalacak futbolcuların belirlendiği toplantıda Quaresma’nın durumunu da görüşen yöneticiler ve teknik direktör Abdullah Avcı, ayrılık kararı aldı. Q7’nin geçen sezonki istatistikleri üzerinde yaptığı inceleme sonucunda olumsuz görüş bildiren Avcı, artık 35 yaşına gelen Portekizli futbolcunun yerine daha genç ve takım oyununa uygun bir ismin alınmasını istedi. Yönetim de aynı doğrultuda karar verdi.

Kalırsa 1.75 milyon Euro alacak

BİR yıl daha sözleşmesi bulunan Quaresma’nın menajerini İstanbul’a çağıran Beşiktaş yönetimi öncelikle ‘oyuncuna kulüp bul’ diyecek. Karşı taraf, “Alacaklarımızı ödeyin ve bonservisi bedelsiz verin” derse bu kez, küçük bir tazminat karşılığında sözleşmenin feshedilmesi teklif edilecek. Quaresma gelecek sezon da kalması durumunda 1 milyon 750 bin Euro ücret ve oynadığı maçlarda her puan için 4 bin Euro alacak.

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