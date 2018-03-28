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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
28.03.2018 - 14:01, Son Güncelleme:

Bilal Kısa: 'Bu ligde her şey olabiliyor'

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Bilal Kısa: 'Bu ligde her şey olabiliyor'

Spor Toto Süper Lig’in 27'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günü saat 16.00’da konuk edeceği Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını devam ettirirken idman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan takım kaptanı Bilal Kısa aklında hep Akhisar'ın olduğunu ve yeniden takıma döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdüren Akhisarspor'da, A Milli Takım'da bulunan Ömer Bayram antrenmanda yer almazken, sakatlığı süren Sissoko takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Kaptan Bilal Kısa idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kısa, tekrar Akhisar’a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek aklında her zaman Akhisar’ın olduğunu kaydetti.

"Sıkıntılı bir dönemin ardından artık mutluyum"

Sıkıntılı dönemin ardından tekrar Akhisar’a gelmenin keyifli olduğuna vurgu yapan kaptan Bilal Kısa, "Öncelikle tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Bu süreçte emeği geçenlere tekrar teşekkür ederim. Akhisar'a tekrar gelmeyi çok istedim. Çünkü Galatasaray’dan sonra Bursaspor’da sıkıntılı dönemler yaşadım. Hem oyun anlamında hem sakatlık anlamında istediğim şeyi bir türlü orada sahaya yansıtamadım. Ama hep aklımda burası vardı, giderken de vardı. Tekrardan burada olmaktan çok mutluyum, İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz. Çünkü güzel bir şekilde bırakmıştık, inşallah yine aynı şekilde devam ederiz" dedi.

"İnşallah 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz"

"İkinci yarıya takım olarak güzel başladık" diyen Kısa, "İlk yarı takım olarak çok iyi başlamıştık, sonrasında son 12 maçlık bir galibiyet hasreti yaşadık. Ama ikinci yarı takım olarak yeniden ayağa kalktık ve 4’de 4'lük bir seri yaptık. Bu bizim için çok iyi oldu. Kalan maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan inşallah galibiyetle ayrılmayı istiyoruz. Tabi hedefimiz yukarılara gitmek ama biz her şeyin de farkındayız çünkü bu ligde her şey olabiliyor. Çok zor maçlar var, kolay hiçbir maç yok, onun için bir an önce de alttan kurtulmak istiyoruz. Bu hafta çok zorlu bir maçımız var Başakşehir ile. Onlar da gerçekten son 3-4 yıldır ligde çok iyi gidiyorlar ve lige damga vurdular diyebilirim. Kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarımız bizlere çok sahip çıktı. Zaten her zaman Manisa’da da sahip çıkıyordu ama son dönemlerde bir azalma vardı. Sonuçta yeni stadımızda tekrar bir birliktelik oluştu. İnşallah bunu böyle devam ettiririz. Dediğim gibi bu hafta inşallah 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz" dedi.

Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına düz koşu, ısınma hareketleri, 5’e 2 pasın ardından yarım sahada çift kale maç yaparak taktik ağırlıklı çalışma yapan T.M. Akhisarpor'da da tek hedef güçlü rakibini yenerek 3 puanın sahibi olmak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 143Akhisar Bld.Spor - İst. Başakşehir
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Ligin 27'nci haftasında 1 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmanın biletlerinin, batı kapalı 50, güney ve kuzey kale arkası 20 ve misafir takım 30 TL’den satışa sunulacağı bildirildi.

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