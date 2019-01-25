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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak-Fotoğraf: İHA
25.01.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Bilal Başacıkoğlu ameliyat oldu

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Bilal Başacıkoğlu ameliyat oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bilal Başacıkoğlu ameliyat oldu.

Bel fıtığı bulunan ve İstanbul'a tetkik için giden Bilal Başacıkoğlu, ameliyat edildi.

Bilal Başacıkoğlu ile ilgili olarak İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünden açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bilal Başacıkoğlu’ nun 21 Ocak 2019 tarihinde sağ alt ekstremitede ağrı ve his kaybı ile başlayan yakınmalarını, kuvvet kaybının takip etmesi üzerine yapılan muayene ve tetkikler sonucu L5-S1 geniş tabanlı ekstrude disk hernisi tespit edilmiştir. Konsültasyonlar neticesinde cerrahi müdahale kararı alınmış ve 24 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir şekilde operasyonu tamamlanmıştır. Oyuncumuzun Nisan ayı içerisinde çok daha sağlıklı bir şekilde takım ile çalışmalara katılması öngörülmektedir. Kendisine acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ameliyat sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bilal Başacıkoğlu ise, "Galatasaray maçından sonra sakatlığım tekrarladı ve mecburen ameliyat olmam gerekiyordu. Bu sakatlık performansımı ve sahada yapabileceklerimi engellemek için yeterli bir sakatlıktı. Bugün operasyon geçirdik. İyileşme sürecinden sonra sıkı çalışıp daha sağlıklı ve güçlü geri döneceğim. Öncelikle kulübüme yoğun ilgisinden dolayı sonrasında bana destek mesajlarını ileten herkese çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle" dedi.

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