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Futbol
25.12.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan yalanlama! Transfer...

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Beşiktaş'tan yalanlama! Transfer...

Beşiktaş, devre arasında takımdan gönderileceği öne sürülen Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile ilgili resmi açıklama yaptı.

Beşiktaş, yazılı ve görsel medyada yer alan Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile yolların ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yazılı ve görsel medyada bir süredir yer alan ‘Beşiktaş’ta 4 Futbolcu İle Yollar Ayrılıyor’ başlıklı haberle ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun futbolcularımız; Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasının gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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Beşiktaştan yalanlama Transfer...

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