Güntekin Onay açıkladı: 'VAR kayıtları açıklanırsa Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi...'
Hürriyet Futbol Konseyi'nde Mehmet Arslan, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve İlker Yasin, futbol gündemindeki konuları masaya yatırdı.
Hürriyet Futbol Konseyi'nde gündem VAR kayıtlarıydı... Mehmet Arslan, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve İlker Yasin, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ''VAR kayıtları açıklansın'' paylaşımlarını tartıştı.
İLKER YASİN: KİM, NEYİ, KİMDEN GİZLİYOR?
Beşiktaş cephesi hakem kararlarından önce takımın halini sorgulamalı. Evet Cüneyt Çakır formda değil. VAR ile uyumları biraz sıkıntılıydı ama bunlar mağlubiyetin sebebi değil.
Şimdi hem sahada hem kenarda hem VAR’da, her yerde hakem var. Sıkıntının sebebi hakemlerdeki ahlak sapmalarından duyulan endişe. Çebi’nin dediği gibi VAR protokolü değiştirilebilir, VAR kayıtları açıklanabilir. Kim, neyi, kimden gizliyor?
VAR, futbol hukukunda yepyeni bir dönem ve bu dönemi doğru yönetebilmek için protokole yüzde yüz hakim olmanız gerek. Ben, Türk hakemlerinin VAR kullanımında bir standart yakalayamadıklarını gözlemliyorum.
GÜNTEKİN ONAY: KAYITLAR AÇIKLANIRSA BİRİ CİDDİ ZARAR GÖRÜR
Fenerbahçe derbisinde 3 penaltısı verilmemiş bir kulüp başkanı için Türkiye standartlarında çok yumuşak bir çıkış yaptı. Beşiktaş taraftarı, rakiplerinin bir taç veya faul için dahi kaybedince ortalığı ayağa kaldırdığı bir ortamda Sayın Ahmet Nur Çebi’den daha net ve vurucu bir açıklama bekledi.
VAR kayıtları açıklanırsa iki hakemden birinin kariyeri ciddi derecede zarar görür. O yüzden açıklayacaklarını sanmıyorum.
VAR kayıtlarına gelince... Tüm detayları elbette açıklanamaz. Ama en azından Hollanda Ligi’ndeki gibi tartışmalara yol açan kritik pozisyonlar hakkında kamuoyunu bilgilendirecek ölçüde açıklamala yapılması gerekir.
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