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GeriFutbol Güntekin Onay açıkladı: 'VAR kayıtları açıklanırsa Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi...'
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Futbol
25 Aralık 2019 - 09:01,

Güntekin Onay açıkladı: 'VAR kayıtları açıklanırsa Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi...'

Hürriyet Futbol Konseyi'nde Mehmet Arslan, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve İlker Yasin, futbol gündemindeki konuları masaya yatırdı.

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Hürriyet Futbol Konseyi'nde gündem VAR kayıtlarıydı... Mehmet Arslan, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve İlker Yasin, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ''VAR kayıtları açıklansın'' paylaşımlarını tartıştı.

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Mehmet Arslan, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve İlker Yasin, ''Beşiktaş cephesindeyse hakeme tepki var. Ahmet Nur Çebi’nin “VAR kayıtları açıklanmalı” talebi mantıklı mı? Siz derbinin VAR performansını yeterli buldunuz mu?'' sorusunu böyle cevapladı...

3İLKER YASİN: KİM, NEYİ, KİMDEN GİZLİYOR

İLKER YASİN: KİM, NEYİ, KİMDEN GİZLİYOR?

Beşiktaş cephesi hakem kararlarından önce takımın halini sorgulamalı. Evet Cüneyt Çakır formda değil. VAR ile uyumları biraz sıkıntılıydı ama bunlar mağlubiyetin sebebi değil.

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Ben VAR’a en başta karşı olan kişiyim. İnsan odaklı futbol bir hatalar oyunudur. VAR yokken hakem hataları yine bu kadar konuşuluyordu. Ve hakemin hata yapabileceği kabul ediliyordu.

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Şimdi hem sahada hem kenarda hem VAR’da, her yerde hakem var. Sıkıntının sebebi hakemlerdeki ahlak sapmalarından duyulan endişe. Çebi’nin dediği gibi VAR protokolü değiştirilebilir, VAR kayıtları açıklanabilir. Kim, neyi, kimden gizliyor?

6UĞUR MELEKE: VARDA HALA STANDARDIMIZ YOK

UĞUR MELEKE: 'VAR'DA HALA STANDARDIMIZ YOK

Beşiktaş'ın hakeme tepkisi doğal. 3 tane penaltı kokan pozisyon var maçta. Ayrıca MHK’nın başında hiç hakemlik yapmamış bir spor adamı var. Komitede de VAR dönemini yaşamamış isimler çoğunlukta.

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VAR, futbol hukukunda yepyeni bir dönem ve bu dönemi doğru yönetebilmek için protokole yüzde yüz hakim olmanız gerek. Ben, Türk hakemlerinin VAR kullanımında bir standart yakalayamadıklarını gözlemliyorum.

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VAR kayıtlarının açıklanması da makul bir öneri. Tüm maçların VAR kayıtları bence hafta bitiminde açıklanabilir.

9GÜNTEKİN ONAY: KAYITLAR AÇIKLANIRSA BİRİ CİDDİ ZARAR GÖRÜR

GÜNTEKİN ONAY: KAYITLAR AÇIKLANIRSA BİRİ CİDDİ ZARAR GÖRÜR

Fenerbahçe derbisinde 3 penaltısı verilmemiş bir kulüp başkanı için Türkiye standartlarında çok yumuşak bir çıkış yaptı. Beşiktaş taraftarı, rakiplerinin bir taç veya faul için dahi kaybedince ortalığı ayağa kaldırdığı bir ortamda Sayın Ahmet Nur Çebi’den daha net ve vurucu bir açıklama bekledi.

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Kaldı ki topun eli sıyırdığı ve zor görülen bir pozisyonda devreye girip penaltı veren VAR, aynı maçta güreşi aratmayan açık pozisyonlarda niye devreye girmedi? Mete Kalkavan mı uyarmadı? Cüneyt Çakır mı dinlemedi? Kamuoyu aydınlatılmalı.

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VAR kayıtları açıklanırsa iki hakemden birinin kariyeri ciddi derecede zarar görür. O yüzden açıklayacaklarını sanmıyorum.

12MEHMET ARSLAN: TARAFTARIN TEPKİSİNİ YATIŞTIRMAYI AMAÇLADI

MEHMET ARSLAN: TARAFTARIN TEPKİSİNİ YATIŞTIRMAYI AMAÇLADI

Çebi'nin bu açıklamaları taraftarın özellikle sosyal medyada yükselen tepkisini yatıştırmak amacıyla yaptığını düşünüyorum. Benim izlediğim derbide sonucu etkileyen, hakem hataları değil iki takım arasındaki o akşamki farktı.

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VAR kayıtlarına gelince... Tüm detayları elbette açıklanamaz. Ama en azından Hollanda Ligi’ndeki gibi tartışmalara yol açan kritik pozisyonlar hakkında kamuoyunu bilgilendirecek ölçüde açıklamala yapılması gerekir.

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Hikmet Karaman açıkladı! Neden Bielsa?

Yeşil sahaların sevilen ismi Hikmet Karaman, evinin kapılarını Spor Arena'ya açtı ve birbirinden ilginç hikayelerini futbolseverlerle paylaştı...

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