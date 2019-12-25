Güntekin Onay açıkladı: 'VAR kayıtları açıklanırsa Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi...'

GÜNTEKİN ONAY: KAYITLAR AÇIKLANIRSA BİRİ CİDDİ ZARAR GÖRÜR Fenerbahçe derbisinde 3 penaltısı verilmemiş bir kulüp başkanı için Türkiye standartlarında çok yumuşak bir çıkış yaptı. Beşiktaş taraftarı, rakiplerinin bir taç veya faul için dahi kaybedince ortalığı ayağa kaldırdığı bir ortamda Sayın Ahmet Nur Çebi’den daha net ve vurucu bir açıklama bekledi.