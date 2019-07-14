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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
14.07.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Umut Meraş'a 7 milyon TL!

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Beşiktaş'tan Umut Meraş'a 7 milyon TL!

Bursaspor'un 23 yaşındaki genç savunmacısı Umut Meraş için Beşiktaş, 7 milyon liralık teklif sundu. Yurtdışından da talipleri olan başarılı oyuncu için Lille Kulübü devreye girerken, Villarreal Kulübü de nabız yokladı. Reims Kulübü ise Bursaspor'a oyuncu için teklifini yaptı.

Bursaspor’da Umut Meraş’ın transferine yönelik yeni gelişmeler yaşanıyor.

Adı sıkça Beşiktaş ile anılan 23 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlı yönetim, 7 milyon liralık teklif sundu. 7 milyon lirayı 7 uzun vadede çek şeklinde ödemek isteyen Beşiktaş yönetiminin teklifi sonrasında Bursaspor Kulübü, genç oyuncunun transferi için yurtdışından gelen talepleri de dikkate almaya başladı.

LILLE KULÜBÜ'NDEN LOPEZ, SELÇUK ERDOĞAN'DAN BİLGİ ALDI

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille Kulübü, Umut Meraş için girişimde bulunurken; oyuncu izleme şefi Admar Lopez, Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan’dan oyuncunun gelişimi ve kişiliği ile ilgili bilgi aldı. Devre arasında da Lille Kulübü, genç oyuncuyu yakından takip ederken görüşmelerin sürdüğü ve önümüzdeki günlerde Fransız kulübünün teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

VILLARREAL TEKLİFİ COSTA'YA BAĞLI

Umut Meraş’ın yurtdışında bir başka talibi ise İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal oldu. 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Jaume Costa ile yollarını ayırmayı planlayan İspanyol kulübü, bu oyuncuyu satarak kadrosuna Umut Meraş’ı dahil etmek istiyor. Genç oyuncu için nabız yoklayan İspanyol yöneticiler, Valladolid’e gitmesi beklenen Costa ile yolların ayrılması halinde teklifini sunacak.

Sağ kanat onunla uçacak Beşiktaş... | Son dakika transfer haberleri...
Sağ kanat onunla uçacak! Beşiktaş... | Son dakika transfer haberleri...

REIMS'DEN DE TEKLİF GELDİ

Öte yandan bir başka Fransa Ligue 1 ekibi Reims Kulübü de, Umut Meraş için kulübe resmi teklifini yaptı. Transfer görüşmelerini yürüten Sportif Direktör Selçuk Erdoğan’ın, bir yandan da Başkan Mesut Mestan ve Umut Meraş ile ortak hareket ettiği öğrenilirken, genç oyuncunun kulübe önemli bir bonservis bedeli kazandırarak takımdan ayrılması gündemde.

AY YILDIZLI FORMAYI TERLETTİ

Bursaspor’un geçtiğimiz sezonun başında Boluspor’dan transfer ettiği genç oyuncu, yeşil beyazlı forma ile geçtiğimiz sezon toplamda 27 maça çıktı. İlk kez Süper Lig’de boy gösteren Umut Meraş, 2 de gol kaydederken; aynı zamanda gösterdiği performansla A Milli Takım’a davet edilerek, Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında ilk kez ay yıldızlı formayı terletti.

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