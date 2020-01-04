Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Beşiktaş'ın transfer listesi

Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Forvet ve savunmasına takviye yapıp şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen Abdullah Avcı'nın ekibinde transfer mesaisi yaşanıyor. Süper Lig'de ilk yarıyı 30 puanla 5. sırada bitiren Beşiktaş'ın transfer listesinde hangi futbolcular yer alıyor? Beşiktaş kimleri almak istiyor? İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

NECİP UYSAL'A SÜRPRİZ TRANSFER TEKLİFİ

Beşiktaş son dakika transfer haberi | Uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Necip Uysal'a Süper Lig takımlarından Ankaragücü talip oldu. Beşiktaş'ta uzun süredir forma giyen ve takımın kaptanları arasında yer alan Necip Uysal'a Süper Lig'den talip çıktı.Fanatik'in haberine göre Süper Lig takımlarından Ankaragücü, 28 yaşındaki futbolcuya talip oldu. Başkent temsilcisinin teknik direktörü Mustafa Kaplan’ın kadrosunda görmek istediği futbolcu için kulübün Siyah-Beyazlılar’la temaslara yakın zaman içerisinde başlayacağı kaydedildi.

BURAK YILMAZ İÇİN FLAŞ GELİŞME

Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş ikinci yarı hazırlıkları için dün Antalya’da kampa girerken, Burak Yılmaz konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Burak’ın sözleşmesini 1.5 artı 1 yıl olarak imzalamıştık. Opsiyon maddesi gereğince 10 gün önce mukavelesi 1 yıl daha uzadı” dedi.

Burak Yılmaz’ın menajeri Necdet Ergezen bununla birlikte, oyuncusunun siyah beyazlı takımda kalacağını dile getirerek, “Burak İtalya’ya tatil için gitti. Hiçbir transfer görüşmesi olmadı. Fiorentina, Lazio ya da diğer İtalyan takımlarıyla bu süreçte Burak adına bağlantımız olmadı. Burak, en az bir yıl daha Beşiktaş forması giyecek” ifadelerini kullandı.

Necdet Ergezen sakatlığını büyük ölçüde geçen Dorukhan Toköz’ün de 7 Şubat’ta takımla çalışmalara başlayacağını belirtti.

FORVET TRANSFERİ İÇİN B PLANI SİMONE ZAZA

Devre arası transfer döneminde forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş, bu bölge için iki ismi listesine aldı. Transfer yapmak için oyuncu satması gereken Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları, forvet oyuncusu Pedro ve kulübü Fiorentina ile görüşmeleri sürdürüyor. Pedro'yu kiralamayı düşünen Beşiktaş, 22 yaşındaki Brezilyalı forveti listenin ilk sırasında tutuyor. Alternatif isimleri de değerlendiren siyah beyazlılar, Sabah'ın haberine göre yine İtalyan ekibi Torino'da forma giyen Simone Zaza için temaslara başladı.

Kulübüyle ayrılık noktasında olan Zaza'nın Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Torino ile sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayına kadar devam eden 28 yaşındaki İtalyan golcü, bu sezon 19 resmi maçta forma giyerken, 6 kez ağları sarstı.

CENK TOSUN'DAN OLUMSUZ CEVAP

Öte yandan Beşiktaş'ta Cenk Tosun konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam etti. İki sezon önce Everton'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve Beşiktaş'a çok ciddi miktarda para kazandıran Cenk Tosun, yaz döneminde olduğu gibi yeniden siyah-beyazlı ekibin gündemine geldi. Ancak kararını Avrupa'da yola devam etmek üzerine aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Durumunu yakından takip ediyoruz" dediği milli futbolcu için Everton'ın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, "O bizim kralımız" ifadesini kullanmıştı. Ancak İtalyan çalıştırıcının sahadaki uygulaması farklı doğrultuda oldu. Tecrübeli teknik adam, yeni takımının başındaki ilk üç maçında Cenk Tosun'a forma şansı vermedi.

MEKSİKA'DAN BEŞİKTAŞ'A TRANSFER CEVABI

Beşiktaş son dakika transfer haberi | Tigres Başkanı Miguel Garza, adı Beşiktaş ile transfer dedikodularına karışan Enner Valencia için bir teklif almadıklarını söyledi.

Meksika basınına konuşan Garza, "Şu ana kadar bir şey yok. Ne Beşiktaş'tan, ne de oyuncunun temsilcilerinden böyle bir teklif gelmedi. Sezon sonunda sözleşmesi bittiği için ittialar da olacak, bunun farkındayız" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki Ekvadorlu golcü, West Ham'dan 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Tigres'te bu sezon 18 maçta 1135 dakika oynadı ve gol atamazken, 2 asist yaptı.

BREZİLYA'DAN ENZO ROCO'YA TALİP ÇIKTI

Beşiktaş’ın Şilili stoperine Santos’un ardından bir diğer Brezilya ekibi Corinthians da talip oldu. İlk etapta Santos’tan gelen 1.5 milyon Euro’luk teklife olumlu bakan yönetim, taliplerin artması sebebiyle ikinci Serie A ekibinin de önerisini bekleme kararı aldı. Beşiktaş’a geçen sezonun başında bedelsiz olarak transfer olan Enzo Roco, Beşiktaş’taki ilk döneminde etkili olmakta güçlük çekmişti. Bu sezon Abdullah Avcı’nın yönetimindeki takımda daha fazla forma şansı bulan Şilili stoper, kendisini gösterme imkanı bulmuştu.

27 yaşındaki futbolcunun formda görüntüsü sonrasında Brezilya ekibi Santos, Roco için devreye girdi. Deneyimli isim için 1.5 milyon Euro’luk transfer teklifiyle Beşiktaş’ın kapısına çalan Santos’a, ilk etapta sözlü olarak olumlu yanıt veren Kara Kartal, Brezilya’dan gelen ikinci haber sonrasında bu konuda acele etmeme kararı aldı. Beşiktaş’ın, Roco’yla ilgilenen Corinthians’ın da resmi teklifini bekleme kararı aldığı bildirildi. Transfer yapabilmesi için ilk olarak oyuncu satması gereken Beşiktaş, bundan dolayı Roco’nun ayrılığına olumlu bakıyor. Yönetim, Şilili futbolcudan gelecek bonservis bedelini, golcü transferine harcayacak. (Fanatik)

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