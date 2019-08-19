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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
19.08.2019 - 07:40, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi | Aboubakar ateşi yaktı...

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Sezona Sivasspor mağlubiyeti ile başlayan siyah beyazlılar golcü konusunda resmi adımı attı.

Beşiktaş’a geri dönmeyi çok isteyen Vincent Aboubakar, ayrılık ateşini yaktı. Gelecek sezon süre alacağı bir kulübe gitmek isteyen Kamerunlu oyuncu, eski takımına dönmeye can atarken, ayrılma isteğini Porto Yönetimi’ne iletti

Portekiz’in önde gelen gazetelerinden A Bola, geçtiğimiz günlerde Kara Kartal’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar için flaş bir iddia ortaya atmıştı. Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki sezon Porto’da kendisine şans bulmasının zor gözükmesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği yer almıştı. Kamerunlu futbolcu, hücum hattında Marega, Soares, Ze Luis, Warls ve Fabio Silva gibi isimlerin bulunması nedeniyle son olarak da takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Burak’ın yokluğunda ilk maçta Sivas karşısında ağları sarsamayan Beşiktaş’ın da Aboubakar için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

Kiralama formülü

Beşiktaş Yönetimi, 27 yaşındaki futbolcunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralama formülüne başvurmayı hedefliyor. Fikret Orman ve kurmayları, önümüzdeki günlerde Portekiz’e bir çıkarma yaparak Kamerunlu futbolcuyu yeniden kadrosuna katmaya çalışacak. Aboubakar’ın, Siyah-Beyazlılar’a geri dönme isteği nedeniyle bu transferdeki tek engel Porto. Mavi-Beyazlı ekibin de hücum hattında birçok alternatife sahip olması nedeniyle transferde zorluk çıkarmaması bekleniyor.

Beşiktaşta son dakika transfer haberi | Aboubakar ateşi yaktı...

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