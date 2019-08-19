Abdullah Avcı'dan operasyon! 11 değişiyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş’ın Sivas önünde aldığı yenilgi üzerine Abdullah Avcı, Göztepe maçında Douglas, Rebocho ve Oğuzhan’ı ilk 11’de oynatacak.
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Beşiktaş Sivas karşısında aldığı farklı yenilgi üzerine taşlar yerinden oynayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Göztepe ile cuma günü oynanacak maçta üç futbolcuyu kızağa çekecek.
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HEDEFTE Q7'DE VAR
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Sivasspor önünde performansından hiç memnun kalmadığı ve şahsi olarak oynadığı için tepki gösterdiği Ricardo Quaresma'yı bile yedeğe çekebileceği öne sürüldü.
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ORMAN RAPOR İSTEDİ
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İstanbul’a dönüşte Teknik Direktör Abdullah Avcı ile kısa bir görüşme yaparak, Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti için rapor istedi. Farklı yenilgi ve kötü futbol nedeniyle kızgın olan Orman’ın, “Yenilebiliriz ama yüreğimizi sahaya koymalıyız. Sorun nedir?” ifadelerini kullandığı belirtildi.
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Avcı ise takım içindeki sorunları en kısa sürede çözeceklerini ifade etti. Siyah-beyazlı hocanın, “Hafta boyunca çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık. Nerede hata yaptığımızı biliyoruz, sorunları çözeceğiz. Maçtan önce söylediğim gibi Sivasspor sıcak temas yapan bir takım, topa daha fazla sahip olmamız gerekirdi. Topa sahip olurken, basit kayıplar yaptık. İyi geçiş yapan bir takım vardı karşımızda. İkinci golden sonra oyundan koptuk. Maçla ilgili detaylı bilgiler elimizde var. Kim nerede hata yaptı, karşılıklı oturup sorunları çözeceğiz” dediği ifade edildi.
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Avcı'nın Göztepe karşısında şu 11'le sahaya çıkması bekleniyor:
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Loris Karius
7
Pedro Rebrocho
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Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk antrenmanına çıktı
Victor Ruiz
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Domagoj Vida
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Douglas
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Oğuzhan Özyakup
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Dorukhan Toköz
13
Atiba Hutchinson
14
Adem Ljajic
15
Boyd
16
Güven Yalçın
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Beşiktaş Sivas karşısında aldığı farklı yenilgi üzerine taşlar yerinden oynayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Göztepe ile cuma günü oynanacak maçta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve ve Medel'i kızağa çekeceği öğrenildi. Bu futbolcuların yerine İzmir ekibi karşısında Douglas, Rebocho ve Oğuzhan'ın ilk 11'de oynaması planlanıyor.
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Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho'nun yeni takımıyla ilk antrenmanını izliyoruz...