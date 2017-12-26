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Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 28 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaşlı futbolcuların kondisyon ve taktik çalışmalar yaptığı belirtildi.

Isınma, açma germe ve kondisyon koşularıyla başlayan idmanda pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrollü pas çalışması yapıldığı kaydedildi.

Antrenmanın taktik çalışmaların yanı sıra yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla tamamlandığı bildirildi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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