Beşiktaş'ta hedef Ertaç Özbir
Tolga Zengin’in takımdan ayrılacak olması nedeniyle kaleci arayışlarına giren Beşiktaş, ilk hedefine Yeni Malatyasporlu Ertaç Özbir olarak belirledi.
Kaleci arayışlarını iç piyasada sürdüren Beşiktaş’ın radarında Malatyaspor’dan Ertaç Özbir var. Kadro dışı olan Tolga Zengin’in mukavelesi 31 Mayıs’ta bitiyor.
Siyah-Beyazlılar, boşa çıkacak olan 29 yaşındaki Ertaç’ı lig bitiminden kadrosuna katmayı planlıyor. Karius’un 1 yıl daha kiralık kontratı devam ederken, Utku Yuvakuran’ın yanı sıra Ertaç ile kalede rekabet sağlanacak.
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