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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta büyük yarış

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Beşiktaş'ta büyük yarış

Beşiktaş Kulübü Başkanlığı’na dört isim aday oldu. Siyah beyazlıların Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi’nde 20 Ekim Pazar günü olağanüstü seçimli kongresine Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay, adaylık başvuru süresinin dolduğu son gün adaylıklarını resmileştirdi.

Dört aday da geçici yönetim kurulu listelerini dün Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar’a sundu. Tekinoktay’ın başvurusunu avukatı gerçekleştirdi. Adaylar,  yaptıkları açıklamalarda seçimin Beşiktaş’a hayırlı olması temennisinde bulundular. “Fikret Orman, son dakika bir sürpriz yapıp yeniden aday olabilir mi?” sorusu da dün cevap buldu ve Fikret Orman, başvuruda bulunmadı. Önceki gün aday olmayacakları konuşulan Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal son gün karar değiştirdi. Adaylardan Çebi, geçen yılın Eylül ayına kadar yaklaşık 6.5 yıl boyunca Fikret Orman yönetiminde yer almıştı. 2013’te Orman’a karşı başkanlık için yarışan Serdal Adalı ise geçen  Eylül’de yapılan olağanüstü kongrede Orman yönetimine girmiş ve Mayıs’taki seçimde de yine mevcut yönetimde yer aldı. Adaylardan Hürser Tekinoktay ise Mayıs’ta yapılan olağan genel kurulda Orman’a karşı yarışmıştı. Serdar Bilgili yönetiminde yer alan İsmail Ünal ise ilk kez başkanlık için adaylığını açıklamış oldu. Dört adayın da dün divan kuruluna sunduğu listeler geçici liste statüsünde. Adaylar seçimden bir gün öncesine kadar listelerinde değişiklikler yapabilecekler. 13 Ekim’de çoğunluk sağlanması beklenmediği için seçim 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Serdar Adalı: BÖYLE BİR DÖNEMDE BİRLİK OLMALIYIZ

Mevcut Fikret Orman yönetimde yer alan ve başkanlığa aday olan Serdal Adalı, listesini divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar’a teslim etti. Adalı, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, “Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım camiamız için hayırlı, uğurlu, düzeyli, güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dö nemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok. Umarım Beşiktaş için güzel günler olur” diye konuştu. Aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanlığı’nı da yürüten Serdal Adalı, 2013 yılında Fikret Orman’a karşı başkanlık için yarışmış ama seçimi kazanamamıştı. Adalı, projelerini ve siyah-beyazlı camianın ihtiyaçlarını daha sonra basın mensuplarıyla buluşarak açıklayacağını belirtti.

Beşiktaş’ta başkan adayı Serdal Adalı’nın geçici listesinde asil ve yedek üye olma ihtimali olan bazı isimler: · Hüseyin Yücel · Doğan Küçükemre · Melih Aydoğdu · Serkan Yazıcıoğlu · Erdal Karacan · Çağdaş Abraş · Hüsrev Akın · Deniz Atalay

 

Ahmet Nur Çebi: ZOR GÜNDE ADAY OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Orman yönetiminde 2012 ila 2018 yılı arasında yaklaşık 6.5 yıl yer alan Ahmet Nur Çebi, de dün öğleden sonra Vodafone Park’taki divan kuruluna giderek, geçici yönetim kurulu listesi ve adaylık başvurusunu verdi. Ahmet Nur Çebi, “Kısa süre içerisinde hazırlanmaya gayret ettik. Arkadaşlarımızla çalışmalarımızı tamamladık. Bugün de (dün) divana arz ettik. Camiamız için hayırlı olsun. Epey çok adaylı seçim  olacak. Bu seçim süreci içerisinde adayların birbirlerine nezaketli olmasını temenni ediyorum. Bu seçimi kazanana ‘Beşiktaş Başkanı’ olarak hitap edeceğiz. Adaylar olarak yüzüne bakamayacağımız söylemlerden kaçınmamız lazım. Bu zor günlerde aday olarak çıkan herkese Beşiktaş’a sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Gerekli açıklamaları daha sonra kamuoyuna sunacağız. Hayırlı olsun, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Listede Fikret Orman döneminden isimler de var. · Emre Kocadağ · Erdal Torunoğulları · Kemal Erdoğan · Bekan Gocay · Ahmet Aksu · Mesut Urgancılar · Selan Ersu · Erkan Doğruer · Berk Hacıgüzeller · Mete Vardar

 

İsmail Ünal: SÜLEYMAN SEBA OKULUNUN ÖĞRENCİSİYİM

Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal da dün son saatlerde adaylık başvurusunu gerçekleştirdi. Serdar Bilgili yönetiminde yönetici olarak görev alan İsmail Ünal, geçici yönetim kurulu listesini divan kuruluna verdi. Ünal, ardından medya mensuplarına kısa bir değerlendirme de bulundu. Ünal, siyah beyazlı kulübün efsane ve onursal başkanı Süleyman Seba okulunun öğrencisi olduğunu belirterek, “Önemli olan Beşiktaş ve  bizleriz. Kalbimizdeki siyah beyaz ve Kara Kartal’dır. Adaylara başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde ben de projelerimi detaylı şekilde kadromuzla birlikte açıklayacağım” dedi. Ünal, çarşamba günü yaptığı açıklamada tüm adaylara birlik çağrısı yapmıştı. Ünal, “Yarış dar boğazdan geçerken değil, açık denizde yapılınca anlamlıdır” demişti. Ancak, birlik çağrısı yanıt bulmayan Ünal da dün kendi listesiyle Beşiktaş Başkanlığı’na aday oldu.

İsmail Ünal, geçici listesine dair medyaya çok fazla bilgi vermedi. Ünal, asil liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. ‘Şifo’ lakaplı Beşiktaş efsanesi Mehmet Özdilek de çalışmayı düşündüğü isimler arasında yer alıyor. · Emin Önal · Tahsin Akıncı · Mehmet Özdilek

 

 

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