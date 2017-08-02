Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının günün ilk idmanını, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği belirtildi.
Salonda gerçekleşen antrenmanda futbolcuların, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptıkları aktarıldı.
Beşiktaş'ta tedavisi süren Atınç Nukan ile izinli olan Adriano'nun idmana katılmadıkları ifade edildi.
Siyah-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapılacak günün ikinci antrenmanıyla Atiker Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. (AA)