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Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, Turkcell Süper Kupa'da 6 Ağustos Pazar günü Atiker Konyaspor ile Samsun'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Hürriyet Haber
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının günün ilk idmanını, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği belirtildi.

Salonda gerçekleşen antrenmanda futbolcuların, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptıkları aktarıldı.

Beşiktaş'ta tedavisi süren Atınç Nukan ile izinli olan Adriano'nun idmana katılmadıkları ifade edildi.

Siyah-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapılacak günün ikinci antrenmanıyla Atiker Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. (AA)

BeşiktaşHazırlıkSüper Kupa
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