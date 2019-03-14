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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.03.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Beşiktaşlı Shinji Kagawa, Japonya Milli Takımı'na geri döndü!

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Beşiktaşlı Shinji Kagawa, Japonya Milli Takımı'na geri döndü!

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, uzun bir aranın ardından yeniden Japonya Milli Takımı'na davet edildi.

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcu Shinji Kagawa, uzun bir aranın ardından yeniden milli takıma çağrıldı.

Japonların 22 ve 26 Mart'ta sırasıyla Kolombiya ve Bolivya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu bugün açıklanırken Siyah Beyazlı futbolcu da teknik direktör Hajime Moriyasu tarafından belirlenen 23 kişilik listede kendisine yer buldu.

Son olarak 2018 Dünya Kupası'nda Belçika'yla oynanan ikinci tur maçında Japonya formasını giyen 29 yaşındaki yıldız isim, o tarihten bu yana Dortmund'da yeteri kadar süre alamadığı için milli takım kadrosuna alınmıyordu.

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Beşiktaşlı Shinji Kagawa, Japonya Milli Takımına geri döndü

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