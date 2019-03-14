FIFA'ya giden gidene! Tam 9 futbolcu...
2015-2016 ve 2016-2017'de Süper Lig'i üst üste iki kez zirvede tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamayınca önemli bir gelirden oldu.
Bu da futbolcu ödemelerine direkt yansıdı. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz dört ayın maaşlarının oyuncuların hesaplarına henüz yatırılmadığı ileri sürülürken son iki yılda alacakları için FIFA ya da TFF'ye giden isim sayısı 9'a yükseldi.
İşte o futbolcular:
Loris Karius, Ricardo Quaresma, Gary Medel, Gökhan Töre, Pepe, Ryan Babel, Vaegner Love, Tolgay Arslan, Veli Kavlak
Bütçede yüzde 50 daralma
Geçen sezon 80 milyon Euro civarında olan takım bütçesini, bu sezon 50 milyon Euro seviyelerine çeken Beşiktaş, buna rağmen ödemelerde sıkıntı yaşarken Başkan Fikret Orman söz konusu rakamı 40 milyon Euro'da sabitlemek istediklerini birçok kez dile getirmişti.
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