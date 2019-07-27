Beşiktaş'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz!
Beşiktaş’ta yeni sezondan kaptanlık pazubendinin Burak Yılmaz’da olacağı bildirildi.
Geçen sezonun devre arasında döndüğü Beşiktaş’ta yarım sezonda 15 maça çıkan yıldız futbolcu, attığı 11 gol ile siyah beyazlıları son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde tutmayı başarmıştı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, daha önce yaptığı açıklamada, “Burak Yılmaz karakter itibarıyla Beşiktaş’ta kaptanlık yapabilecek bir oyuncu, Kaptanlık sürecinin değerlendireceğiz, onun kaptan olmasını isterim” demişti. Ayrıca siyah beyazlıların kamp yaptığı Saalfelden kasabasında hava sıcaklığının dün sabahki antrenman sırasında 30 dereceyi aşması, futbolcuları bir hayli zorladı.
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