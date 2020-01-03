Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Nico Gaitan! | Transfer haberleri

Beşiktaş, tecrübeli hoca Abdullah Avcı'nın görüşleri doğrultusunda Ocak ayı itibarıyla serbest kalan 31 yaşındaki Arjantinli yıldız Nico Gaitan'ı gündemine aldı.

Adem Ljajic ve Diaby'nin beklentileri karşılayamaması nedeniyle 10 numara transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Benfica ve Atletico Madrid'deki döneminde önemli işlere imza atan Nico Gaitan gündeme geldi.

ABDULLAH AVCI ÖZELLİKLE İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre son olarak ABD'de Chicago Fire formasını giyen ve Ocak ayı itibarıyla serbest kalan Arjantinli yıldızı teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği belirtildi.

Kanatlarda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun çok yönlülüğü tecrübeli hocanın tercihinde etken oldu. Beşiktaş, bütçe sorununu aşabilmesi halinde oyuncu ile temasa geçecek. Gaitan, geçtiğimiz sezon Chicago ile 28 maça çıktı ve 4 gol, 11 asiste imza attı.

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