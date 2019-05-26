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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.05.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Süper Lig karnesi

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Beşiktaş'ın Süper Lig karnesi

 Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda 3. olan Beşiktaş'ta en istikrarlı oyuncu Loris Karius olurken, Burak Yılmaz en golcü ve Caner Erkin de en hırçın oyuncu olarak dikkati çekti. 

Bu sezon şampiyonluk için umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takımda kiralık olarak görev yapan Alman kaleci Loris Karius, 30 karşılaşmada şans bularak 2 bin 700 dakika sahada kaldı. 

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ise 31 maçta 2 bin 695 süre aldı. Bu sezon zaman zaman sakatlık yaşamasına rağmen Gökhan Gönül de 29 karşılaşmada oynayıp 2 bin 389 dakika şans buldu. 

Siyah-beyazlı takımın istikrarlı oyuncularından Atiba Hutchinson 2 bin 250, Adem Ljajic 2 bin 229 ve Caner Erkin de 2 bin 72 dakika oynadı. 

Gökhan Gönül ve Roco hayal kırıklığı yaşadı 

Beşiktaş'ta bu sezon hayal kırıklığı yaşayan oyuncular Gökhan Töre ile Enzo Roco oldu.  Yaşadığı sakatlıkların ardından eski günlerine dönüş için sezona başlayan Gökhan Töre, sadece 2 karşılaşmada 33 dakika oynayabildi. Sezon içinde kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, istediğini bulamadı. 

Siyah-beyazlı ekipte kötü performansıyla dikkati çeken bir başka oyuncu Roco oldu. Şilili futbolcu, sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'ta 6 karşılaşmada 238 dakika süre alabildi. 

Beşiktaş'ta bu sezon bir kez forma şansı bulabilen kaleci Utku Yuvakuran ise 90 dakika şans buldu. 

En golcü Burak Yılmaz 

Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonundaki en golcü oyuncusu Burak Yılmaz oldu.  Siyah-beyazlı takıma devre arasında transfer olan Burak Yılmaz, 15 maçta 11 gol atarak kısa sürede Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti. 
Torino ekibinden kiralık olarak kadroya dahil edilen Ljajic 9 gollük katkı yaparken, genç oyuncu Güven Yalçın da 8 golle etkili bir performans gösterdi. 

Takımın hırçını Caner Erkin 

Siyah-beyazlılarda en hırçın oyuncu Caner Erkin oldu.  Bu sezon 28 maçta şans bulan Caner, 11 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Gary Medel, 8 sarı ve 1 kırmızıyla sezonu tamamlarken; Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Vida 7'şer sarı ile birer kırmızı kartla cezalandırıldı. 

Oyuncuların performansı 

Beşiktaşlı oyuncuların 2018-2019 Süper Lig performansı şöyle:

Oyuncu Maç Süre (Dakika) Gol Sarı Kart Kırmızı Kart 
Loris Karius 30 2700 - 2 - 
Domagoj Vida 31 2695 3 7 1 
Gökhan Gönül 29 2389 3 3 - 
Atiba Hutchinson 27 2250 4 - - 
Adem Ljajic 27 2229 9 7 - 
Caner Erkin 28 2072 1 11 1 
Ricardo Quaresma 26 1859 3 7 1 
Gary Medel 24 1851 - 8 1 
Dorukhan Toköz 20 1596 3 5 - 
Jeremain Lens 28 1702 1 7 1 
Adriano Correia 22 1408 - 4 - 
Burak Yılmaz 15 1271 11 4 - 
Nicolas Isimat-Mirin 14 1216 - 2 - 
Güven Yalçın 22 1097 8 2 - 
Necip Uysal 18 1061 - 6 - 
Oğuzhan Özyakup 19 791 1 2 - 
Mustafa Pektemek 13 632 5 1 - 
Shinji Kagawa 14 546 4 1 - 
Cyle Larin 12 309 1 1 - 
Enzo Roco 6 238 - 1 - 
Tolga Zengin 3 270 - - - 
Utku Yuvakuran 1 90 - - - 
Gökhan Töre 2 33 - - - 

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