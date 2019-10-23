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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.10.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın rakibi Braga

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Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında yarın Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın yeni başkanı olarak ilk maçını izleyecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta müsabakasında yarın Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak mücadeleyi, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

Avrupa'da siftah peşinde

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki maça çıkan Beşiktaş, henüz puan alamadı.

İlk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup oldu.

Grupta 4 puanı bulunan Braga ise Avrupa'da yenilgiyle tanışmadı. İlk maçında Wolverhampton Wanderers'ı rakip sahada 1-0'la geçen Portekiz ekibi, ikinci maçında Slovan Bratislava ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı ve grup liderliğine yükseldi.

Çebiden Avcıya tam destek
Çebi'den Avcı'ya tam destek

Çebi'nin ilk maçı

Beşiktaş-Braga mücadelesi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu görevindeki ilk maçı olacak.

Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı seçilen Çebi, başkan sıfatıyla ilk kez tribündeki yerini alacak.

Sakatlar can sıkıyor

Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri teknik direktör Abdullah Avcı'yı zor durumda bıraktı.

Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N'Koudou ve Victor Ruiz yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Beşiktaşın rakibi Braga

Beşiktaşın rakibi Braga

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