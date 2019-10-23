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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çebi'den Avcı'ya tam destek

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Ahmet Nur Çebi ve üç yönetici dün Ümraniye’ye çıkarma yaptı. Abdullah Avcı ve futbol takımıyla bir araya gelen Çebi, tüm sorunları bildiğini söyledi. Çebi, “Avcı’nın arkasındayız. Her ihtiyaç olduğunda buraya geleceğim. Size yalan söylemeyeceğim” dedi.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Ümraniye’ye giderek teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuları ziyaret etti. Çebi, Avcı’yla sonuna kadar beraber olduklarını belirterek, “Onunla bu yola devam edeceğiz. Onun arkasındayız” dedi.

Yöneticiler Mesut Urgancılar, Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları’nın da katıldığı görüşmede başkan Çebi, Avcı’dan futbol takımına dair bir rapor hazırlamasını da talep ederek, yönetim olarak kendi üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

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İhtiyaç olduğunda koşarak gelirim

Çebi, “Yaklaşık 13-14 ay önce aranızdan ayrıldım. Başkan olarak geri geldim. Beşiktaş’ta yeni dönem başlıyor. Bana güvenin, yanınızdayım. Tüm sorunlarınızı zaman içinde çözeceğim. Özellikle ilk çözmem gerekenleri de çok iyi biliyorum. Ben, benim yapmamı gerekenleri biliyorum sizler de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Size başarılar diliyorum. Sizinle vakit geçireceğim zamanlar olacak. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsanız, hocam beni aradığında, koşup geleceğimden emin olabilirsiniz. Hocam müsaade ettiği kadar” dedi.

Braga ve G.Saray’ı hedef gösterdi

Çebi, verdiği sözlere sadık kalacağını da vurgulayarak, “Belki size söylenen şeyler olmamıştır bugüne kadar. Ben söylediğimde yaptığımı burada eski aradaşların hepsi bilir. Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Çebi, takımdan Braga ve Galatasaray derbisinden iyi sonuç almalarını da isteyerek, “Bu iki maçta göstereceğiniz performans iyi olursa benim elimi de güçlendireceksiniz. Tek taraflı değil arkadaşlar. biz size, siz de bize yardım edeceksiniz” diye konuştu.

Çebiden Avcıya tam destek

Çebiden Avcıya tam destek

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