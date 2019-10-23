Çebi'den Avcı'ya tam destek

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Ümraniye’ye giderek teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuları ziyaret etti. Çebi, Avcı’yla sonuna kadar beraber olduklarını belirterek, “Onunla bu yola devam edeceğiz. Onun arkasındayız” dedi.

Yöneticiler Mesut Urgancılar, Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları’nın da katıldığı görüşmede başkan Çebi, Avcı’dan futbol takımına dair bir rapor hazırlamasını da talep ederek, yönetim olarak kendi üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İhtiyaç olduğunda koşarak gelirim

Çebi, “Yaklaşık 13-14 ay önce aranızdan ayrıldım. Başkan olarak geri geldim. Beşiktaş’ta yeni dönem başlıyor. Bana güvenin, yanınızdayım. Tüm sorunlarınızı zaman içinde çözeceğim. Özellikle ilk çözmem gerekenleri de çok iyi biliyorum. Ben, benim yapmamı gerekenleri biliyorum sizler de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Size başarılar diliyorum. Sizinle vakit geçireceğim zamanlar olacak. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsanız, hocam beni aradığında, koşup geleceğimden emin olabilirsiniz. Hocam müsaade ettiği kadar” dedi.

Braga ve G.Saray’ı hedef gösterdi

Çebi, verdiği sözlere sadık kalacağını da vurgulayarak, “Belki size söylenen şeyler olmamıştır bugüne kadar. Ben söylediğimde yaptığımı burada eski aradaşların hepsi bilir. Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Çebi, takımdan Braga ve Galatasaray derbisinden iyi sonuç almalarını da isteyerek, “Bu iki maçta göstereceğiniz performans iyi olursa benim elimi de güçlendireceksiniz. Tek taraflı değil arkadaşlar. biz size, siz de bize yardım edeceksiniz” diye konuştu.

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