Beşiktaş'ın Macar oyuncusunun milli takım kariyeri golle başladı
Beşiktaş'ın Macaristan uyruklu Türk oyuncu Almos Kaan Kalafat milli takım kariyerine golle başladı.
Beşiktaş'ın genç takımında forma giyen Macaristan uyruklu Türk oyuncu Almos Kaan Kalafat, Macaristan U-18 Milli Takımı ile çıktığı Ermenistan maçında bir gol attı.
Macaristan U-18 Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan genç oyuncu Almos Kaan Kalafat, 5-0 kazanılan Ermenistan maçında bir gol attı. Aynı zamanda Beşiktaş’ın da genç takımında forma giyen Kaan, kariyerinde ilk kez milli formayı da giymiş oldu.
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