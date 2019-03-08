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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08 Mart 2019 - 11:39,

Şenol Güneş'in yerine sürpriz aday!

Beşiktaş, Şenol Güneş'in sezon sonunda Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle teknik direktör arayışları hızlandı.

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Siyah beyazlı takımda teknik direktör adayları arasında eski oyuncularının da adı geçiyordu.

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Başkan Fikret Orman adaylar arasında ince eleyip sık dokuyor.

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Beşiktaş'ta daha öncede de teknik direktörlük görevi yapan ve şu an takım çalıştırmayan Rıza Çalımbay adaylardan biri olara görülüyor.

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Erzurumspor ile yolları ayrılan Mehmet Özdilek de bir başka hoca adayı.

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Beşiktaş teknik direktörlüğü için en çok konuşulan isim ise Alanyaspor'u çalışıtıran Sergen Yalçın.

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Bursaspor Teknik Direktörü Samed Aybaba'da camiada adı hoca adayı olarak geçen eski Beşiktaşlılardan.

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Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’yi çalıştıran 49 yaşındaki İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin ise Beşiktaş'ın yabancı hoca adayları arasında yer aldığı ifade ediliyor.

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Beşiktaş'a 100. yılında şampiyonluk yaşatan Mircea Lucescu'nun ise teknik direktörlük için Yunan ekibi PAOK'u çalıştıran oğlu Razvan Lucescu'yu siyah beyazlı yönetime önerdiği ifade ediliyor.

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Sabah'ın haberine göre, takımın başına yabancı bir hoca getirmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, 3-4 isimle temas halinde. Listenin başında ise Bayern Münih’in Hırvat teknik adamı Niko Kovac var.

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Geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta elde ettiği önemli başarı sonrası Bayern Münih'in başına geçen Kovac, burada bekleneni veremedi.

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Hırvat hocanın Alman devindeki kaderi ise takımın alacağı sonuçlara endeksli.

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47 yaşındaki Nikola Kovac bu sezon Bayern'in başında çıktığı 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

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Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da geride kalan haftada Mönchengladbach deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrılarak zirveye ortak olmuştu...

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