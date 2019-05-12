BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n konuÄŸu Alanyaspor
BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 32. haftasÄ±nda yarÄ±n Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.Â
Vodafone Park'ta saat 20.00'de baÅŸlayacak mÃ¼cadeleyi hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r yÃ¶netecek.Â
GeÃ§en hafta derbide Galatasaray'a 2-0 yenilerek ÅŸampiyonluk yolunda bÃ¼yÃ¼k yara alan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, Alanyaspor'u maÄŸlup ederek azalan umutlarÄ±nÄ± son iki haftaya taÅŸÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸacak.Â
5 oyuncu sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±ndaÂ
BeÅŸiktaÅŸ'ta, gelecek haftaki Trabzonspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi 5 oyuncu sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.Â Siyah-beyazlÄ± ekipte Burak YÄ±lmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens yarÄ±n kart gÃ¶rÃ¼rse, 33. haftadaki Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸecek.Â
Bu arada Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sakatlanan ve saÄŸ uyluk arka adalesinde kÄ±smi yÄ±rtÄ±k tespit edilen GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l de sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alÄ±yor.
Alanyaspor ile 6. randevuÂ
BeÅŸiktaÅŸ ile Alanyaspor, SÃ¼per Lig'de yarÄ±n 6. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â
Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda geride kalan 5 maÃ§tan 4'Ã¼nÃ¼ siyah-beyazlÄ±lar kazandÄ±, sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Alanya'daki mÃ¼sabaka 0-0 sona erdi.Â
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 11 golÃ¼ne, Alanyaspor 3 golle yanÄ±t verdi.Â
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