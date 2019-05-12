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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
12.05.2019 - 09:38, Son GÃ¼ncelleme:

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n konuÄŸu Alanyaspor

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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n konuÄŸu Alanyaspor

BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 32. haftasÄ±nda yarÄ±n Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.Â

Vodafone Park'ta saat 20.00'de baÅŸlayacak mÃ¼cadeleyi hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r yÃ¶netecek.Â 

GeÃ§en hafta derbide Galatasaray'a 2-0 yenilerek ÅŸampiyonluk yolunda bÃ¼yÃ¼k yara alan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, Alanyaspor'u maÄŸlup ederek azalan umutlarÄ±nÄ± son iki haftaya taÅŸÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸacak.Â 

5 oyuncu sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±ndaÂ 

BeÅŸiktaÅŸ'ta, gelecek haftaki Trabzonspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi 5 oyuncu sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.Â  Siyah-beyazlÄ± ekipte Burak YÄ±lmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens yarÄ±n kart gÃ¶rÃ¼rse, 33. haftadaki Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸecek.Â 

Bu arada Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sakatlanan ve saÄŸ uyluk arka adalesinde kÄ±smi yÄ±rtÄ±k tespit edilen GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l de sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alÄ±yor.

BeÅŸiktaÅŸÄ±n konuÄŸu Alanyaspor

Alanyaspor ile 6. randevuÂ 

BeÅŸiktaÅŸ ile Alanyaspor, SÃ¼per Lig'de yarÄ±n 6. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â 

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda geride kalan 5 maÃ§tan 4'Ã¼nÃ¼ siyah-beyazlÄ±lar kazandÄ±, sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Alanya'daki mÃ¼sabaka 0-0 sona erdi.Â 

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 11 golÃ¼ne, Alanyaspor 3 golle yanÄ±t verdi.Â 

iddaa'da en Ã§ok oynanan bahisleri kaÃ§Ä±rmayÄ±n,Â incelemek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

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