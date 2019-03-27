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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.03.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Kagawa planı alt üst oldu!

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Beşiktaş'ın Kagawa planı alt üst oldu!

Beşiktaş’ın sezon sonunda bonservisini almak istediği Japon yıldız Kagawa için iki Alman kulübü harekete geçti... Eğer Leverkusen ve Schalke resmi teklif yaparsa Siyah-Beyazlılar'ın tüm planları alt üst olacak.

Devre arasında Borussia Dortmund'tan kiralanan ve performansıyla taraftarların sevgilisi olan Shinji Kagawa'nın geleceği belirsizliğini koruyor... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japon yıldızın bonservisini almak istediklerini söylemişti. Ancak Almanya'dan can sıkıcı bir haber geldi.

TEKLİF SEZON BİTİMİNDE

İki Bundesliga kulübü Schalke ve Leverkusen'in Kagawa'nın transferi için harekete geçtiği öne sürülüyor. Sezon biter bitmez Dortmund'a resmi teklif yapılacağı ifade ediliyor.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Eğer bu senaryo gerçekleşirse Beşiktaş'ın işi bir hayli zorlaşacak. Çünkü Siyah-Beyazlılar, yaşanan pürüz nedeniyle Kagawa'nın satın alma opsiyonunu almaktan son anda vazgeçmişti.

YÖNETİMİN ELİ ZAYIFLAYACAK

Olası bir transfer savaşında piyasa yükseleceği için Beşiktaş yönetiminin eli zayıflayacak. Bu durumda Japon futbolcunun yeniden Bundesliga'ya dönme ihtimali iyice güçlenecek.

Beşiktaşın Kagawa planı alt üst oldu
Beşiktaş'ın Kagawa planı alt üst oldu!
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Kagawa sahaya kaptan çıktı, Japonya 1-0 kazandı!

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Fikret Orman'dan teknik direktör açıklaması...

Orman: Daha görüşmelere başlamadıkBeşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş’in sezon sonunda takımdan ayrılmasıyla ilgili hoca arayışlarına yönelik görüşmelere başlamadıklarını belirterek, "Mayıs ayında Beşiktaş’ın seçimi var. Ondan sonra bu işler daha hızlı yürür" dedi.
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