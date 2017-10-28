Beşiktaş'ın kabusunu 'İspanyol Boğası' bitirdi

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey (Dk. 80 Cenk Ahmet Alkılıç), Taha Yalçıner, Efecan Karaca (Dk. 72 Emre Nefiz), Junior Fernandes, Emre Akbaba, Vagner Love

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca (Dk. 79 Negredo), Babel, Cenk Tosun (Dk. 90+2 Necip Uysal)

Goller: Dk. 8 Cenk Tosun, Dk. 88 Negredo (Beşiktaş), Dk. 26 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Welinton, Dk. 58 Gassama, Dk. 78 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 78 Pepe (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 9. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada Güneş, geçen hafta Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldıkları müsabakanın kadrosuna göre biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Beşiktaş'ta Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 6 resmi müsabakadan men cezası alan Caner Erkin'in yerine Gökhan Gönül'e forma şansı verdi. Caner Erkin'in mevkisi olan sol bekte Adriano görev yaparken, Gökhan Gönül ise sağ bekte takımının başarısı için ter döktü.

Güneş, son maçlarda görev verdiği Tolgay Arslan'ı 10. hafta mücadelesinde yedek soyundururken, orta sahada Oğuzhan Özyakup forma giydi. Oğuzhan, bir maç sonra ligde ilk 11'de sahaya çıktı.

Şenol Güneş, üst üste 3 maçta ilk 11'de şans bulan Jeremain Lens'e de yedekler arasında yer verdi. Kırmızı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında kadroda bulunamayan Ryan Babel, cezasının 1 maça indirilmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de oynadı.

- Aytemiz Alanyaspor'da 2 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, geçen hafta Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde zorunlu iki değişiklik yaptı.

Turuncu-yeşilli ekipte gıda zehirlenmesi geçiren futbolcular Remy Riou ile Fabrice Nsakala, Beşiktaş'a karşı takımdaki yerlerini alamadı.

Susic, kaleci Riou'nun yerine Haydar Yılmaz'ı, Nsakala'nın yerine ise Georgios Tzavellas'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

- Tribünler büyük oranda doldu

Aytemiz Alanyaspor taraftarı, Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran turuncu-yeşilli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Yaklaşık 750 kişilik Beşiktaş taraftarı da kendilerine ayrılanbölümden takımlarını destekledi.

Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, "Cumhuriyetimizin 94. yılını coşku ve onurla kutluyoruz", Beşiktaşlı futbolcular ise Vodafone 39. İstanbul Maratonu ile ilgili, "12 Kasım'da Çocuklar İçin Koşuyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Vagner Love’un ceza alanı içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Efecan’ın vuruşunu kaleci Fabri çeldi. Boşta kalan topa hareketlenen Fernandes topu boş kaleye yollamak isterken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

8. dakikada ceza alanı dışından Oğuzhan’ın ara pasında topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Haydar’ı çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi. 0-1

13. dakikada sağ kanattan Gassama’nın arka direğe sert ortasında Fernandes’in yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

26. dakikada Fernandes'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Welinton'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu. 1-1

32. dakikada Efecan’ın pasında ceza yayı dışından Emre Akbaba’nın sert şutunu Beşiktaş kalecisi Fabri son anda çelerek kornere gönderdi.

41. dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında atılan uzun topu Emre Akbaba, Efecan’a bıraktı. Efecan’ın sert şutunu kaleci Fabri iki hamlede kontrol etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Aytemiz Alanyaspor’da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Akbaba’nın vuruşu auta gitti.

60. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan yaptığı ortaya Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Haydar kolaylıkla kontrol etti.

68. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan Quaresma'nın çevirmek istediği topu savunmada Tzavellas son anda kornere gönderdi.

77. dakikada ceza alanını cepheden gören pozisyonda Babel’in yaklaşık 20 metreden yaptığı sert vuruşu kaleci Haydar güçlükle kornere çeldi.

88. dakikada Adriano’nun sol kanattan ceza alanı içerisine ortasına iyi yükselen Negredo kafayla topu ağlara yolladı. 1-2

90+1. dakikada sol kanattan Querasma'nın ceza alanı içerisine yaptığı ortada Negredo müsait pozisyonda olmasına rağmen kafayla yaptığı vuruş yandan dışarıya gitti.