Şok iddia! Beşiktaşlı iki yıldız oyuna girmek istemedi

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönüp, ligdeki kötü gidişini sonlandırdı... Karşılaşma sonunda ise çok tartışılacak bir iddia ortaya atıldı...

NTV Spor muhabirlerinden Övünç Özdem'in geçtiği bilgiye göre; Şenol Güneş, Talisca'nın yerine oyuna girmesi için önce Lens'i yanına çağırdı ancak yıldız isim oyuna girmeyeceğini söyledi.

Bunu ardından Güneş, Medel'i yanına çağırdı ancak Medel de oyuna girmek istemediğini belirtti. Tecrübeli hoca son olarak Necip'i yanına çağırdı ve Talisca - Necip değişikliğini gerçekleştirdi.



Mücadelenin ardından Övünç Özdem canlı yayında yaşananları anlattı: Şenol Güneş yardımcılarını yönlendir ama Lens 2-3 kez yavaş adımlarla geldi ve oyuna girmeyeceğini söyledi. Medel için de aynı durum geçerli. O da oyuna girmek istemeyince Necip değişikliği gerçekleşti. Hoca önce Lens'i almak istedi ona göre değişiklikler yapacaktı ama farklı durumlar oldu.