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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Beşiktaş'ın "kabusu" Medipol Başakşehir
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Futbol
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17.03.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın "kabusu" Medipol Başakşehir

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Beşiktaş'ın "kabusu" Medipol Başakşehir

Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibine karşı galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 21 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.
İki ekip arasında 19'u Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 21 resmi maçtan 5'ini Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Taraflar arasındaki son 12 resmi maçtan 9'u berabere biterken, rekabette Beşiktaş 25, Medipol Başakşehir 26 gol attı.

- Lig maçları
İki ekip Süper Lig'de 19 kez karşılaştı, dörder galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.
Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli ekip aynı sayıda golle yanıt verdi.

- Beşiktaş, son 14 resmi maçta 2 kez kazanabildi

Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 14 resmi maçtan sadece 2'sini kazanabildi.
Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki her iki maçı da yitiren siyah-beyazlılar, aynı sezon Kayseri'de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı rakibine 2-2 biten uzatma bölümü sonrasında penaltı atışlarıyla üstünlük kurarak, kupayı müzesine götürdü.
Beşiktaş, 2011-2012 sezonundaki lig maçlarında rakibiyle BJK İnönü Stadı'nda 1-1, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ise 2-2 berabere kaldı. 2012-2013 sezonundaki maçlar ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-1, BJK İnönü Stadı'nda 2-2 bitti. 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaş 2-1 galip geldi, ikinci yarıda aynı stattaki maç 0-0 sona erdi. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı, ikinci yarıda Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Geçen sezon Vodafone Park'taki müsabaka 1-1 tamamlandı, Medipol Başakşehir evinde 3-1 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'deki karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

- Deplasmanda tek galibiyet

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 10 resmi maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi.
İki takım, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde 7'si Atatürk Olimpiyat, 3'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Dokuzu Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 4'ünü Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.
Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.
Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 10 maçın tamamında gol yerken, sadece birinde gol yollarında suskun kaldı.

- Maçlar

Beşiktaş ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında yapılan 19'u lig, 2'si kupa olmak üzere 21 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:
2007-2008:
Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 - 0
İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 - 1
2008-2009:
İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 - 1
Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 - 1
2009-2010:
İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 - 1
İBB Spor-Beşiktaş Türkiye Kupası 1 - 0
Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 - 0
2010-2011:
Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 - 2
İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 - 1
Beşiktaş-İBB Spor Türkiye Kupası 2 - 2 (Kayseri'de)
2011-2012:
Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 1 - 1
İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 - 2
2012-2013:
İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 - 1
Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 - 2
2014-2015:
İ.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 1 - 2
Beşiktaş-İ.Başakşehir Süper Lig 0 - 0
2015-2016:
Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig2 - 0
M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig2 - 2
2016-2017:
Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig1 - 1
M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig3 - 1
2017-2018:
Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig1 - 1

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