Beşiktaş'ın efsanesi "Baba Hakkı"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ın efsanesi "Baba Hakkı"
GeriFutbol Beşiktaş'ın efsanesi "Baba Hakkı"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
16.04.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın efsanesi "Baba Hakkı"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ın efsanesi "Baba Hakkı"

Siyah-beyazlı kulübün efsane futbolcusu, teknik direktörü ve eski başkanı Hakkı Yeten, vefatının 30. yıl dönümünde anılıyor. Beşiktaş formasını 1931-1948 yıllarında giyen efsane kaptan, çıktığı 439 maçta rakip kalelere 382 gol gönderdi.

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, teknik direktörü ve eski başkanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 30. yıl dönümünde anılıyor. Siyah-beyazlı formayı giydiği 17 yılda zaferlere imza atan Baba Hakkı, takım üzerindeki etkisi ve yetenekleriyle Beşiktaş ve Türk futbolunda büyük iz bıraktı. Beşiktaş formasını 1931-1948 yıllarında 439 maçta giyen Baba Hakkı, rakip kalelere 382 gol atmayı başardı. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ın tarihinde kırılamayan bir rekor oldu. Golcü kimliğinin yanı sıra otoriter kişiliği ile de tanınan Baba Hakkı, uzun yıllar siyah-beyazlı takımın kaptanlığını da yaptı.

- 22 kupa kaldırdı

Premier Lig ekibi Arsenal'in Londra davetini geri çevirerek Beşiktaş'ta kalmaya devam eden Hakkı Yeten, siyah-beyazlı formayla 5'i üst üste olmak üzere 8 kez İstanbul Ligi, 3 İstanbul Şilt ve Kupası, 1 Tayyare Kupası, 1 İzmir Fuar Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 Başbakanlık Kupası, 1 Türkiye Futbol Şampiyonluğu Şildi ile 3 Özel Turnuva Birinciliği kazanan kadroda yer aldı.

Futbolu bırakmasının ardından iki dönem Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Hakkı Yeten daha sonra Türkiye Futbol Federasyonunda asbaşkanlık görevini üstlendi. Hakkı Yeten, Beşiktaş Kulübünde de 3 dönem başkanlık yaptı. Daha sonra yönetim kurulu tarafından onursal başkan seçilen Baba Hakkı, 16 Nisan 1989'da yaşama veda etti.

- Fenerbahçe ve Galatasaray'a en çok gol atan Beşiktaşlı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'la rekabetinde, siyah-beyazlı takım adına en golcü isim Baba Hakkı oldu. Fenerbahçe'ye karşı 58 maçta görev yapan Hakkı Yeten, 32 kez sarı-lacivertli takımın filelerini havalandırdı. Baba Hakkı, Galatasaray'a karşı ise 61 maçta 29 golle, siyah-beyazlı kulüpte en golcü futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Ergün Penbe’den kolunu kıran minik futbolcuya moral
Ergün Penbe’den kolunu kıran minik futbolcuya moral
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (16.04.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Torino'da tarihi gece! Juventus'un iddaa oranı düşüyor...

Semih Erden'in kıyafet sıkıntısı

Ergün Penbe’den kolunu kıran minik futbolcuya moral

Beşiktaş'ın efsanesi "Baba Hakkı"