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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.04.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Ergün Penbe’den kolunu kıran minik futbolcuya moral

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Ergün Penbe’den kolunu kıran minik futbolcuya moral

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından düzenlenen ve 51 takımdan 12 yaşında 550 futbolcunun katıldığı 6’ncı Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği Turnuvası’nda A Milli Takım ve Galatasaray’ın önemli futbolcularından Ergün Penbe, otelde düşerek kolunu kıran küçük futbolcuya, milli takım formasını hediye ederek, moral verdi.

Genç sporcuya moral vermek amacıyla, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) yönetimi Ergün Penbe’den bu anlamlı jesti istedi. Tecrübeli oyuncu da sahnede yaptığı duygu yüklü konuşmanın ardından A Milli Takım’ın formasını hediye ederek, minik futbolcuya TÜFAD’ın desteğini gösterdi.

Ergün Penbe, küçük yaşlarda futbolcu olmak için çok çalıştığını belirterek, "Futbolu çok sevmeniz ve yetenekli olmanızın yanında çok çalışmanız da gerekiyor. Hedefinizi doğru belirleyip, hocalarınızın dediklerini tam olarak yapmanız şart. Ben, arkadaşlarım denize girerken koşuyordum, çalışıyordum. Yeteneğimi biliyordum ama çok çalışmadan bulunduğum bu düzeye gelemezdim. Sürekli kendinizi geliştirmeniz, yenilikleri takip etmeniz gerekiyor. Bunları yaparsanız, sizler de bizim gibi iyi bir futbolcu olursunuz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan TÜFAD Genel Merkezi adına Yönetim Kurulu Üyesi Osman Tezcan, 6’ncı Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği’nin düzenlenmesinde gösterdiği katkılardan dolayı Pumpkin Turizm Genel Müdürü Sayın Hür Dilber’e bir plaket sundu.

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Ergün Penbe’den kolunu kıran minik futbolcuya moral

 

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