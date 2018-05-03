Beşiktaş'a üst üste 16. kez!
Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı. Barış Şimşek üst üste 16. kez Beşiktaş'ın iç saha maçına çıkmaya hazırlanıyor, işte detaylar...
Başakşehir - Sivasspor / Yaşar Kemal Uğurlu
Fenerbahçe - Bursaspor / Fırat Aydınus
Akhisarspor - Galatasaray / Ali Palabıyık
"Beşiktaş-Kayserispor" maçına atanan Barış Şimşek ise üst üste 16. kez Beşiktaş'ın iç saha maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Barış Şimşek, ligde yönettiği son 15 Beşiktaş maçında da İstanbul'da düdük çalmıştı.
Beşiktaş bu 15 maçın 11'ini kazanırken, son 6 lig maçında Barış Şimşek ile puan kaybetmedi.
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