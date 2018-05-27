Beşiktaş'a müthiş gelir! 117 milyon TL...
Vodafone Park’taki tüm localar satılırken, kombine biletlerin büyük bölümü tükendi. Az sayıda kalan kombinelerin 1-2 gün içinde bitmesi beklenirken, bu satışlardan kulübün kasasına 117 milyon TL girdi.
Sezonu 4. sırada bitiren ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş, loca ve kombine satışlarında rekora koşuyor. Siyah beyazlıların 201819 sezonu için satışa çıkardığı kombinelerin büyük bölümü satılırken, Vodafone Park’taki tüm locaların satıldığı bildirildi.
Siyah beyazlılarda dün itibariyle Batı VIP ve 1903 tribünlerinde az sayıda kombine kaldığı, bunların da bitmesinin an meselesi olduğu belirtildi. Beşiktaş Kulübü, kombine satışlarından bugüne dek 117 milyon TL’ye kasasına koydu. Siyah beyazlı kulübün lisanslı ürünlerinin Kartal.
TÖRE YENİDEN DOĞACAK
BEŞiKTAŞ Kulübü Doktoru Sarper Çetinkaya, sezon bitiminde tüm futbolcuları tatile sağlam gönderdiklerini açıklarken, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıldır özel çalışmalara tabi tutulan Gökhan Töre’nin hiçbir sorununun kalmadığını söyledi. Çetinkaya, “Gökhan’ın ayağındaki vidayı çıkardık. Tüm sorunları giderildi. Gökhan Töre yeni sezonda eskisinden çok daha iyi olacak” diye konuştu.
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