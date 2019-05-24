Beşiktaş'a kötü haber! Burak, Gökhan, Dorukhan...
Beşiktaş’ın, Kasımpaşa maçı kadrosunda sakatlıkları nedeniyle Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Gary Medel ve Dorukhan Toköz yok...
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş’ın, Kasımpaşa maçı kadrosunda sakatlıkları nedeniyle Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Gary Medel ve Dorukhan Toköz yer almayacak.
Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşma 21:00'da başlayacak.
Siyah beyazlı ekip, son hafta öncesi üçüncülük mücadelesinde Trabzonspor'la çekişiyor.
Beşiktaş'ta ligin son maçı öncesi çalışmalar sürüyor...
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